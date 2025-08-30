Fenomenalaus N. Jokičiaus vedami serbai išrašė dar vieną pralaimėjimą latviams

Pirmoji rungtynių pusė vyko taškas į tašką, latviams nemažą pirmojo kėlinio dalį netgi pirmaujant. Visgi serbai antrąjį ketvirtį užbaigė solidžiau ir į ilgąją pertrauką išėjo su 4 taškų pranašumu (42:38).
Pasinaudoję sėkminga pirmos pusės pabaiga serbai užtikrintai laimėjo trečiąjį ketvirtį. Ketvirtajame kėlinyje likus trims minutėms serbai dar mėgavosi dešimties taškų pranašumu (79:69), tačiau latviai pelnė 6 taškus iš eilės ir sumažino skirtumą iki 4 taškų (75:79).
Vis dėlto savąjį žodį tarė Nikola Jokičius, smeigęs tritaškį ir uždaręs rungtynes.
N.Jokičius sužaidė fenomenalias rungtynes, pelnydamas 39 taškus (14/22 dvit., 10 atk. kam., 42 naud.). Tik Filipas Petruševas (12 tšk.) ir Marko Guduričius (11 tšk.) pelnė dviženklį taškų skaičių. 39 taškai – Serbijos rinktinės rekordas Europos čempionatų istorijoje.
Keturiskart NBA naudingiausiu žaidėju tapęs serbas pagerino sau pačiam iki tol priklausiusį rekordą (32 taškai). Jis taip pat pirmasis žaidėjas Serbijos rinktinės istorijoje, pelnęs daugiau nei 30 taškų daugiau nei viename „Eurobasket“ mače.
Latvijos rinktinės sudėtyje rezultatyviausias buvo Davis Bertans, surinkęs 16 taškų ir 10 atkovotų kamuolių. Kristaps Porzingis pridėjo 14 taškų.
