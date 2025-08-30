Ne tik žaidėjai, bet daugybės pagyrimų ir padėkų iš Lietuvos rinktinės krepšininkų sulaukiantys aistruoliai ruošėsi vienai svarbiausių Europos čempionato dvikovų.
Šeštadienio prieš rungtynes su Vokietijos rinktine suorganizuota speciali eisena iki arenos. Jos nestabdė ir nuo pat ryto Tamperėje pliaupiantis lietus, apie kurį išgirdę sirgaliai jau prieš keletą dienų juokėsi: „Mes iš Lietuvos, koks dar lietus?“.
Per rungtynes su viena iš čempionato favoričių Vokietija tikimasi iki 5-6 tūkstančių rinktinės aistruolių.
Jų skaičius per savaitgalį išties stipriai išaugo – jeigu per rungtynes su Didžiąja Britanija Lietuvos krepšininkus palaikė apie 3–4 tūkstančiai, tai per dvikovą su Juodkalnija jų buvo jau daugiau nei 4 tūkst.
Kai kurie keltais penktadienį patraukė į Tamperę, tad net nebuvo apžiūrėję miesto ir traukė tiesiai į rungtynes. Dalis jų portalui Lrytas pasakojo, kad užsibūti neplanuoja – po savaitgalio keliaus namo, o dėl Rygos, kur vyks atkrintamosios kovos, dar nėra tikri.
Su Lietuvos rinktinės sirgaliais pasivaržyti skaičiumi galėtų tik patys šeimininkai suomiai, bet kaip juokavo Lrytas kalbintas sirgalius Vytautas, kurį dauguma geriau žinote iš nuotraukų ir televizijos ekranų – dėmesį traukia Šreko kauke – tie patys Suomijos sirgaliai krepšinio žiniomis su lietuviais konkuruoti negali.
„Jie žino tik Lauri Markkaneną ir Sasu Salliną. Daugiau nieko. Jie čia dėl to, kad žaidžia Suomija, bet ne krepšinio“, – šyptelėjo jis.
Lietuvos rinktinės sirgaliams liaupsių negaili ir patys krepšininkai.
„Tikrai padeda. Kai vis giedoja himną – jausmas geras, bėgioja šiurpuliukai per kūną. Malonu tai pajusti. Atmosfera puiki, kai visi siaučia po tritaškių“, – pergalės 94:67 prieš Juodkalniją kalbėjo Arnas Velička.
Ypatingas sirgalių ir krepšininkų ryšys yra toks tamprus, kad atrodo, jog galima apčiuopti. Per dvikovą su juodkalniečiais Jono Valančiūno tritaškiai buvo pasitinkami neįtikėtinu gausmu, o pats centras rodė ženklus aistruoliams, kurie nuo to darėsi dar garsesni.
Su sirgaliais per dvikovą bendravo ir R.Jokubaitis, vis atsisukdamas į tribūnose esančią šeimą ir draugę, o po vieno iš taiklių metimų netgi rankomis parodė, kad reikia garso.
Sirgaliai to garso pridėjo, o Lietuvos rinktinė atsakė įspūdingu momentu – R.Jokubaitis perėmė kamuolį, greitai prakišo jį T.Sedekerskiui, o šis pasikabino ant lanko.
Po antrosios pergalės 2025 metų Europos krepšinio čempionate Lietuvos rinktinės krepšininkai stengėsi „išlikti ant žemės“ ir pabrėžė – būtent per dvikovą su Vokietija reikia ypatingai didelio sirgalių palaikymo.
Sirgaliai išgirdo.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
