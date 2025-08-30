Iki šiol nelaimėjusių A grupės komandų dvikovoje – svarbi Estijos pergalė

Estai nė karto neleido varžovams išsiveržti į priekį ir jau nuo pirmųjų minučių kontroliavo rungtynes. Po pirmosios mačo dalies jie turėjo solidžią – 18 taškų – persvarą (54:36).
Trečiajame kėlinyje estai dar labiau padidino atotrūkį ir po 30 žaidimo minučių buvo priekyje 77:54. Nors čekams paskutinėje mačo dalyje ir pavyko kiek priartėti, estai užtikrintai laimėjo rungtynes rezultatu – 89:75.
Tiesa, Estijos rinktinė vertėsi be kapitono Siimo-Sanderio Venes, kuris rungtynėse su Latvija patyrė kelio traumą.
Rezultatyviausias ir naudingiausias komandoje buvo Panevėžio „Lietkabelio“ gynėjas Kristianas Kullamae – jis surinko 16 taškų (4/8 dvit., 2/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 23 naudingumo balus. Henri Drellas, pridėjo 15 taškų (7/8 dvit., 0/4 trit., 1/3 baud.).
Čekijos ekipoje rezultatyviausias buvo Jiri Zideko sūnus Janas pelnęs 14 taškų.
Estai per trejas rungtynes iškovojo pirmąją pergalę, o čekai patyrė jau trečią nesėkmę. Kitame mače Estija susitiks su Turkija, o Čekija – su Serbija.