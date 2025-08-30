Incidento akivaizdoje – Lenkijos pergalė paskutinėmis sekundėmis prieš Izraelį

Antrą iš eilės įspūdingą pasirodymą surengė natūralizuotas Lenkijos amerikietis Jordanas Loydas. 32-ejų gynėjas surinko 27 taškus (10/17 met., 5/8 trit.) ir surinko 29 naudingumo balus. Mateuszas Ponitka pridėjo 16 taškų ir 11 atkovotų kamuolių dvigubą dublį.
Izraelio sudėtyje lygių nebuvo „Portland Trail Blazers“ puolėjui Deni Avdija, rungtynes baigusiam su 23 taškais (4/9 dvit., 3/10 trit., 6/6 baud.), 9 atkovotais kamuoliais, 5 rezultatyviais perdavimais ir 27 naudingumo balais.
Pirmojoje pusėje dviženkliu skirtumu atsilikinėjęs Izraelis įjungė kitą pavarą trečiajame kėlinyje. Komandos lyderis D.Avdija per šį ketvirtį pelnė net 16 taškų, o Izraelis prieš paskutiniąsias 10 minučių jau pirmavo (51:48).
Ketvirtajame kėlinyje vyko atkakli dvikova taškas į tašką, kol paskutiniąją susitikimo minutę J.Loydas nusprendė paimti rungtynių vadžias į savo rankas. Gynėjas pelnė 4 taškus iš eilės, dviem išlygindamas, o dar dviem vėliau ir persverdamas rezultatą.
Paskutinės atakos galimybę turėjo Izraelis. Deni Avdijos tritaškis metimas buvo netikslus ir Lenkija džiaugėsi pergale.
Susitikimas buvo aptemdytas incidento. Izraelio himno metu Lenkijos Katovicų arenos fanai nušvilpė „Hatikvah“ (viltis) hebrajų kalboje žinomą kūrinį.
Himnui skambant švilpimas pamažu blėso. Izraelio krepšininkai išdidžiai jį giedojo, o himnui pasibaigus pasigirdo ir dar aktyvesnis lenkų švilpimas.
