Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Išvarymu paženklintose rungtynėse – geležinės italų gynybos pergalė

2025 m. rugpjūčio 30 d. 17:29
Lrytas.lt
Antrose Europos čempionato C grupės rungtynėse pergalę iškovojo Italijos rinktinė. Po nesėkmės pirmajame mače su Graikija italai atsitiesė ir 78:62 (18:10, 14:22, 21:15, 25:15) pranoko Sakartvelą.
Daugiau nuotraukų (3)
Italai nuo pat pradžių užspaudė varžovus gynyboje – kartvelai per pirmą kėlinį sukrapštė vos 10 taškų, o tai leido italams įgyti persvarą (18:10). Vis dėlto antrajame ketvirtyje Sakartvelo puolimą atgaivino S. Mamukelashvilis, G. Bitadzė ir K. Baldwinas. Pirmoji rungtynių pusė baigėsi lygiosiomis – 32:32.
Po pertraukos italai atgavo iniciatyvą. Du tritaškius iš eilės smeigė N. Melli, o puolime sėkmingai žaidė D. Thompsonas ir S. Fontecchio – po trijų kėlinių Italija buvo priekyje 53:47.
Lemiamame ketvirtyje M. Spissu ir S. Niango taškai padėjo Italijai susikrauti dviženklį pranašumą (63:47). Išlaikę tvirtą kontrolę iki pat finalinės sirenos, italai šventė pergalę – 78:62.
Dvikova neapsiėjo ir be incidentų – likus daugiau nei keturioms minutėms iki mačo pabaigos antrąją techninę pražangą gavo vienas iš Sakartvelo lyderių Tornikė Shengelia. Už šį epizodą 33-ejų puolėjas buvo pašalintas iš rungtynių.
Kitas iššūkis italų laukia prieš Bosniją ir Hercegoviną, o Sakartvelas bandys iškovoti antrąją pergalę susitikime su Graikija.
Italijos krepšinio rinktinėSakartvelo vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.