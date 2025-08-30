Išvarymu paženklintose rungtynėse – geležinės italų gynybos pergalė

Italai nuo pat pradžių užspaudė varžovus gynyboje – kartvelai per pirmą kėlinį sukrapštė vos 10 taškų, o tai leido italams įgyti persvarą (18:10). Vis dėlto antrajame ketvirtyje Sakartvelo puolimą atgaivino S. Mamukelashvilis, G. Bitadzė ir K. Baldwinas. Pirmoji rungtynių pusė baigėsi lygiosiomis – 32:32.
Po pertraukos italai atgavo iniciatyvą. Du tritaškius iš eilės smeigė N. Melli, o puolime sėkmingai žaidė D. Thompsonas ir S. Fontecchio – po trijų kėlinių Italija buvo priekyje 53:47.
Lemiamame ketvirtyje M. Spissu ir S. Niango taškai padėjo Italijai susikrauti dviženklį pranašumą (63:47). Išlaikę tvirtą kontrolę iki pat finalinės sirenos, italai šventė pergalę – 78:62.
Dvikova neapsiėjo ir be incidentų – likus daugiau nei keturioms minutėms iki mačo pabaigos antrąją techninę pražangą gavo vienas iš Sakartvelo lyderių Tornikė Shengelia. Už šį epizodą 33-ejų puolėjas buvo pašalintas iš rungtynių.
Kitas iššūkis italų laukia prieš Bosniją ir Hercegoviną, o Sakartvelas bandys iškovoti antrąją pergalę susitikime su Graikija.