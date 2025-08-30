Emocijos liejosi tribūnose, kur apie 5 tūkstančiai Lietuvos sirgalių audringai reagavo į kiekvieną tautiečių taiklų metimą ir nuoširdžiai nušvilpė kone kiekvieną vokiečių krepšininką, liejosi aikštėje, kur abejos komandos daug kartų reiškė priekaištus FIBA teisėjams ir netgi pratrūko prie persirengimo kambarių.
„Nežinau. Kažkas kažką pasakė iš sirgalių, man atrodo. Nežinau, nemačiau“, – po pirmojo Lietuvos rinktinės pralaimėjimo B grupėje Tamperėje 88:107 Vokietijai tarstelėjo Margiris Normantas.
Jis kalbėjo apie per didžiąją pertrauką koridoriuje įvykusią karštą diskusiją tarp Lietuvos ir Vokietijos rinktinių.
Karštesnio momento vaizdo įrašą paskelbė „Basketnews“.
Jame užfiksuota, kaip vyksta ginčas, o Linas Kleiza kažką sako ryškiai nepatenkintam Danieliui Theisui.
33 metų 203 cm ūgio „Monaco“ krepšininkas vėliau priekaištus sakė ir Rimui Kurtinaičiui ir diskutavo su pastarojo asistentu Tomu Pačėsu, tačiau abiejų komandų krepšininkai apie situaciją nedaugžodžiavo.
„Aš nedalyvavau. Nuėjau į rūbinę. Kažkas ten susikivirčijo. Ne į tai reikia susitelkti“, – tarstelėjo Rokas Jokubaitis.
Apie situaciją kalbėti nebuvo linkę ir vokiečiai.
Naujasis „Žalgirio“ pirkinys Maodo Lo ramiai nukirto: „Nenoriu apie tai kalbėti.“
Tačiau netrukus paaiškėjo, kad situacija – gerokai rimtesnė nei žaidėjų nesutarimai dėl rungtynių.
Kaip išsiaiškino portalas Lrytas, po antrojo kėlinio vienas arba du Lietuvos rinktinės sirgaliai padarė gėdą visai šaliai – metė rasistines remarkas Vokietijos rinktinės žvaigždei Dennisui Schroederiui.
Kaip sužinojo portalas Lrytas, sirgalius arba sirgaliai ėmė ūbauti ir rankomis imituoti beždžionės veiksmus.
Aiškėja, kad dėl nepateisinamo rasizmo vienas arba du lietuviai buvo išmesti iš arenos. Šią informaciją portalui Lrytas patvirtino Tamperėje dirbantys Vokietijos žurnalistai.
Vokietijos žurnalistai pasakojo, kad Lietuvos rinktinės delegacija atsiprašė D.Schroeerio dėl tokio sirgaliaus arba sirgalių elgesio.
Vėliau portalas Lrytas išskaiškino, kad Vokietijos krepšinio federacija pateikė oficialų skundą FIBA. Apie tai galite skaityti čia.
