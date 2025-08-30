Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Martynas Echodas keliasi žaisti į Vokietiją

2025 m. rugpjūčio 30 d. 13:01
Lrytas.lt
Nepaisant to, kad buvo siejamas su klubu iš Graikijos, Martynas Echodas keliasi žaisti į Vokietiją.
Oficialiai paskelbta, kad 28-erių lietuvis kitą sezoną žais Berlyno „ALBA“ komandoje, kuri praėjusį sezoną žaidė Eurolygoje, o šiemet rungtyniaus FIBA Čempionų lygoje.
Su centru pasirašytas vienerių metų kontraktas.
M.Echodas šią vasarą buvo siejamas su Atėnų „AEK“ klubu, kuriame rungtyniauja Mindaugas Kuzminskas, tačiau dviejų lietuvių sąjungai nebuvo lemta išsipildyti. „AEK“ domisi ir Luku Lekavičiumi, tačiau gynėjo perėjimą kol kas temdo dvejonės dėl jo sveikatos situacijos.
Praėjusį sezoną M.Echodas praleido Kazio Maksvyčio treniruotoje „Manisa Basket“ komandoje, kur FIBA Čempionų lygoje rinko po 15,4 taško ir 8,2 atkovoto kamuolio.
