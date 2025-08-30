Tritaškių lietuje lietuviai po pirmo kėlinio atsilieka dviženkliu skirtumu

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Tamperėje (Suomija) kol kas žygiuoja užtikrintai – pasiektos dvi lengvos pergalės su Didžiąja Britanija (94:70) ir Juodkalnija (94:67). Tuo tarpu vokiečiai kol kas yra rezultatyviausia čempionato komanda, rungtynėse pelnanti po 105,5 taško. Jie pirmosiose ruungtynėse nepasigailėjo Juodkalnijos (106:76), o vėliau lengvai įveikė Švediją (105:83).
Vokiečiai rungtynėse su Lietuva neturės savo vyriausiojo trenerio Alexo Mumbru, kuris nuo pat Europos pirmenybių pradžios yra paguldytas į ligoninę dėl infekcijos. Jį vyr. trenerio poste pavaduoja asistentas Alanas Ibrahimagičius.
Vokietiją į priekį veda dviejų NBA žaidėjų – Denniso Schroderio ir Franzo Wagnerio – duetas, kuris bendrai sudėjus pelno po 43,5 taško per rungtynes.
Susitikimo pradžia – 13:30 val.