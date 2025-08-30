Audringai apie 5 tūkst. sirgalių palaikoma Lietuvos rinktinė čempionato starte gerino ir atkovotų kamuolių, ir rezultatyvių perdavimų rekordus, bet šį kartą atsimušė į pasaulio čempionų sieną – krito po vokiečių kojomis 88:107.
„Kaip jau vakar minėjau, kad susitiksime su aukšto lygio komanda. Ne veltui jie yra pasaulio čempionai, kol kas mes jiems neprilygstame. Jie išmušė mus iš disciplinuoto žaidimo, mes pripynėme 18 klaidų.
Aišku, galiu pasakyti, kad buvo labai geras vokiečių pataikymas – įmetė net 19 tritaškių. Tas procentas yra aukštas, čia buvo skirtumas“, – kalbėjo 65-erių Lietuvos rinktinės treneris.
Tai buvo dešimtoji Lietuvos ir Vokietijos krepšinio rinktinių trapusavio akistata. Lietuviai buvo laimėję pirmuosius aštuonis, tačiau paskutiniajame patyrė nesėkmę – 2022-ųjų Europos čempionate krito po varžovų kojomis 107:109.
Tiesa, jei tada praleisti daugiau nei 100 taškų Lietuvai prireikė dviejų pratęsimų, šį kartą užteko vos keturių kėlinių.
Be į ligoninę atgulusio vyriausiojo trenerio Alexo Mumbru besivertę vokiečiai aukštą rungtynių tempą primetė nuo rungtynių pradžios – taiklūs tolimi metimai, aštrūs prasiveržimai ir galingi dėjimai. Tokie epizodai Vokietijos rinktinei leido dar pirmajame kėlinyje susikrauti dviženklę persvarą.
Jei vaizdas aikštėje mačo pradžioje per daug neįkvėpė, situacija tribūnose buvo kitokia.
Net ir po trijų ankstyvų komandos kapitono Jono Valančiūno pražangų Lietuvos sirgaliai savo aistringomis skanduotėmis bandė įkvėpti rinktinę. Antrojo ketvirčio pabaigoje sirgaliai buvo išgirsti – Roko Jokubaičio ir Tado Sedekerskio sėkmingi epizodai sušvelnino Lietuvos atsilikimą, bet po pirmos mačo pusės varžovai vis dar buvo priekyje 55:47.
Aistros ir arenos koridoriuje – po dviejų minučių ten į žodinį konfliktą įsivėlė vokiečių ir lietuvių krepšininkai.
„Nieko nemačiau, bet atėjęs pasakiau, kad turime žaisti krepšinį“, – į šią situaciją žvelgė R.Kurtinaitis.
Vienas iš Lietuvos rinktinės vedlių šeštadienio rungtynėse buvo Tadas Sedekerskis.
Puolėjas įmetė 10 taškų, atkovojo 5 kamuolius, atliko 9 rezultatyvius perdavimus ir surinko 20 naudingumo balų. Vieno iš žurnalistų paklausus, kodėl Vitorijos „Baskonia“ kapitonas po pertraukos žaidė vos penkias minutes, R.Kuritnaitis pats rėžė klausimą.
„Jūs abejojate mano sprendimais? Kodėl nežaidė? Todėl, kad kiti žaidė, Ąžuolas žaidė...“, – teigė rinktinės treneris.
Prieš pat akistatos pabaigą T.Sedekerskis turėjo aikštę palikti priverstinai – jis susižeidė koją, tiesa, kas konkrečiai nutiko puolėjui, vis dar nėra aišku.
„Nežinau, gal mikrotrauma, gal patino koja, bus matyti. Čia gydytojų klausimas, bet nenorėčiau jo netekti, nes jis žaidžia daug, padeda daug puolime ir gynyboje, manau, kad viskas bus gerai“, – tęsė specialistas.
Artimiausias „Eurobasket 2025“ rungtynes Lietuva žais pirmadienį, 20:30 su B grupės šeimininke Suomija.
– Kokios yra esminės šio pralaimėjimo pamokos? – buvo paklausta R.Kurtinaičio.
– Mes negalime daryti kažkokių staigių judesių, visi suprantame, kad kol kas savo žaidėjais neprilygstame vokiečiams, jie turi komandą, kurią kažkada turėjo ispanai prieš kokius 12 metų, kai dominavo ne tik Europoje, bet ir pasaulyje.
Šį pralaimėjimą mes paliekame. Sistema yra tokia, kad visi turime šansus keliauti toliau ir mes per daug negalime sukti galvos dėl tokių dalykų. Pralaimėjimas yra pralaimėjimas, kuo mes jį greičiau užmiršime, tuo geriau.
– Kurie iš Lietuvos krepšininkų mažiausiai pasimetė šiose rungtynėse?
– Rokas (Jokubaitis) solidžiai atrodė, galbūt Jonui (Valančiūnui) dar trūksta šiek tiek fizikos, turiu omenyje, ištvermės. Mes tą išskaičiuojame, nes atsivežėme tris vidurio puolėjus, bet mes čempionato metu pasieksime tą formą, kurios reikia.
Nedarau problemos, kad Jonas žaidžia tiek minučių, o į tą klausimą, kodėl žaidė vienas, o ne kitas žaidėjas, aš neturiu atsakymų. Mes turbūt skirtingai matome krepšinį ir man net nėra ką jums paaiškinti.
– Kiek jaučiasi kokybės skirtumas tarp komandos pagrindinių ir atsarginių žaidėjų?
– Jaučiasi. Bet buvo tokių momentų, kai mes susimažinę mūsų sudėtį mes atsilošėme tuos 19 taškų. Buvo gerų momentų, bet nevykusiai užbaigėme antrąjį kėlinį, gale gavome tritaškį. Bet mes žaidėme prieš pasaulio čempionus.
– Ar buvo viena iš problemų, kad vokiečius bandėme įveikti jų pačiu ginklu (greitu puolimu)?
– Taip, nenorėjome šito. Akcentavome prieš rungtynes, kad jie greitu puolimu pelno 50 taškų. Jie mums per pirmąją pusę įmetė 26 taškus iš greito puolimo. Tai mes akcentavome, gaila, kad nepavyko to įgyvendinti.
– Kokį įspūdį palieka būsimi Lietuvos rinktinės varžovai suomiai?
– Na, kaip ir turi būti toje šalyje, kurioje vyksta čempionatas, aš matau labai daug teisėjų pagalbos. Kiekvienas prisilietimas prieš Lauri Markkaneną yra traktuojamas kaip pražanga. Jis turbūt meta po 20 baudų. Net nežinau.
Jie gerai pataiko tritaškius, geroje formoje. Jie žaidžia šiuo metu puikiai, pažiūrėsime, kaip bus su mumis.
– Vokiečių žurnalistai abejojo Danielio Theiso galimybėmis apsiginti prieš J.Valančiūną, bet panašu, kad vokietis su tuo susitvarkė gerai...
– Jis žaidė gerai. Sakyčiau jo pradiniai du tritaškiai mus nužudė, kaip mes su Jonu vakar nužudėme juodkalniečius, tad tas bumerangas atsisuko. Paprasčiausiai – jie buvo geresni.
– Šiame čempionate Lietuva dar sutiks tokio pajėgumo komandų kaip Vokietija. Ar ateityje planuotumėte panaudoti kitokią gynybą?
– Aš nenoriu matyti kitokios. Ginamės taip, kaip ginamės. Mums nėra net laiko ieškoti (naujo). Ką mes su tokia komanda galime padaryti? Sustoti aikštės gynyba? Mes žaidžiame 40 minučių iš visų jėgų, taip, mums pritrūko šiek tiek energijos, nes žaidėme dvi dienas iš eilės.
Mes nežaidžiame taip racionaliai kaip meistrai vokiečiai, nes jų meistriškumo klasė yra aukštesnė. Mes atsiliekame su šia komanda, bet tai nėra mūsų beviltiškas reikalas, bandome jį kompensuoti su fizine energija.
Bet žaisti dvi dienas, o antrą dieną žaisti prieš pasaulio čempionus, pasirodo, tų jėgų neužtenka, bet mes iš to nedarome tragedijos. Turėsime laisvą dieną, sudėliosime akcentus ir kibsime į suomius.
– Kaip pagrindinius čempionato favoritus regite vokiečius, o ne serbus?
– Taip, serbai yra stiprūs, bet vakar traumą patyrė Bogdanas Bodganovičius. Tai yra aukštesnės lentynos komandos, tai parodė pastarieji čempionatai, pamename, kaip serbai žaidė olimpiadoje prieš JAV.
Vokiečiai yra geri, serbai yra geri, žiūrėsime, kas laimės.
– Kokia buvo esminė žinutė auklėtiniams rūbinėje?
– Pasakiau, kad su tokio lygio komandomis mes negalime daryti tokių paprastų klaidų. Tokio lygio komandos iškart nubaudžia, čia nėra tas lygis, kad jie suklys, mes suklydome, jie yra aukštesnio lygio komanda, tai ir įrodė šiandien.
***
Daugiau Europos čempionato naujienų – paspaudus čia.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės rezultatai šiame Europos čempionate: 94:70 įveikta Didžioji Britanija, 94:67 nugalėta Juodkalnija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).