Portugalų treneris per petraukėlę patrako: „Jie – serbai, aišku, kad mus apvogs“

Pirmajame kėlinyje buvo išvarytas serbų puolėjas Filipas Petruševas po to, kai trenkė portugalui Diogo Brito į pilvą. Tas pats D.Brito vėliau trečiajame ketvirtyje užsidirbo techninę pražangą.
Verždamasis link krepšio 28-erių krepšininkas nepataikė metimo iš po krepšio. Iškart po epizodo D.Brito pradėjo ekspresyviai protestuoti reikalaudamas pražangos. Netrukus krepšininkui buvo išrašyta techninė pražanga. Įdomu tai, kad pakartojimo metu buvo galima matyti, kad krepšininko ranką kepšteli serbų puolėjas Tristanas Vukčevičius.
Portugalijos rinktinės vyriausiasis treneris Mario Gomešas paėmė minutės pertraukėlę, kurios metu liejosi aistros.
Pertraukėlės pradžioje specialistas aiškino žaidėjams, kad šie nesiveltų į ginčus su teisėjais. Visgi D.Brito atsikirto ir emocingai pradėjo gestikuliuoti sakydamas, kad epizode iš tikrųjų buvo pražanga ir teisėjai jų tiesiog nešvilpia. Tuomet treneris pradėjo šaukti: „Mes – Portugalija, jie – Serbija. Aišku, kad mus apvogs!“
Tai buvo paskutinė tos minutės pertraukėlės frazė.
Portugalai galiausiai pralaimėjo rungtynes 69:80, tačiau serbų džiaugsmą aptemdė vieno komandos lyderių Bogdano Bogdanovičiaus patirta trauma.