Prieš mačą su Lietuva – triuškinama Suomijos pergalė

2025 m. rugpjūčio 30 d. 22:36
Būsimieji Lietuvos rinktinės varžovai suomiai prieš susitikimą su mūsiškiais iškovojo dar vieną pergalę, šįkart Tamperėje sutriuškindami Juodkalnijos rinktinę 85:65 (23:23, 24:14, 20:15, 18:13).
Suomius į priekį vedė ir vėl nesustabdomas buvo NBA žvaigždė Lauri Markkanenas, pelnęs 26 taškus (7/10 dvit., 1/6 trit., 9/10 baud.), atkovojęs 13 kamuolių ir surinkęs net 35 naudingumo balus.
Juodkalnijos sudėtyje Mato Buzelio bendraklubis „Chicago Bulls“ komandoje Nikola Vučevičius tuo tarpu mačą baigė vos su 7 taškais, pataikydamas tik 2 metimus iš 10 bandymų „iš žaidimo“. Rezultatyviausias jau trečią iš eilės triuškinamą pralaimėjimą patyrusių juodkalniečių sudėtyje buvo Andrija Slavkovičius, surinkęs 15 taškų.
Nors pirmasis kėlinys ir baigėsiu lygiu rezultatu, suomiai perėmė kontrolę antrajame kėlinyje ir palaipsniui didino persvarą. Rungtynių šeimininkai iš viso pirmavo beveik 32 minutes, o didžiausias Juodkalnijos pranašumas buvo tik 4 taškai.
Suomija kol kas žygiuoja be pralaimėjimų, prieš tai įveikusi ir Švediją (93:90) ir Didžiąją Britaniją (109:79). Suomijos ir Lietuvos dvikova laukia rugsėjo 1-ąją 20:30 val. Rungtynes stebės ir Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.
Suomijos vyrų krepšinio rinktinėJuodkalnijos krepšinio rinktinėLauri Markkanenas
