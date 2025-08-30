Prisiminkime: kaip žiopli teisėjai sugadino Lietuvos rungtynes prieš Vokietiją

Istorija
Lietuvos ir Vokietijos rinktinės „Eurobasket 2022“ lygiai taip pat susitiko trečiose B grupės rungtynėse, kurios atidarė dieną. Lietuviai mačą pasitiko po dviejų pralaimėjimų, vokiečiai – po dviejų pergalių.
Kova buvo įtempta, tačiau teisėjai trečiojo kėlinio pabaigoje „pavogė“ iš lietuvių baudos metimą. Jonas Valančiūnas išprovokavo varžovo pražangą ir turėjo stoti prie baudų metimo linijos. Už kalbas tuo pat metu technine bauda buvo nubaustas varžovų treneris Gordie Herbertas.
JV išmetė du baudų metimus, tačiau teisėjai pamiršo duoti dar vieną. Nors rungtynių komisarai gestais bandė rodyti teisėjams, kad reikia mesti dar vieną metimą, šie tai ignoravo, mat tęsė pokalbius su Vokietijos krepšininkais.
Kaip viskas bagėsi? Vyko du pratęsimai ir vokiečiai 109:107 palaužė Kazio Maksvyčio auklėtinius. Žinoma, pavogtas baudos metimas tapo svarbiausia tema.
Lietuvių protestas
Iškart po kovos K. Maksvytis su Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) prezidentu Vydu Gedvilu pateikė protestą FIBA organizacijai dėl nevykusio teisėjavimo.
Po rungtynių kalbėjęs Lietuvos rinktinės treneris negalėjo patikėti tokia kvaila teisėjų klaida.
„Pats mačiau signalą, kad varžovų treneris gavo techninę pražangą. Paklausiau teisėjo, kodėl nemetame trečio metimo. Jis mane pasodino ant suolo. Vėliau tai pastebėjo vyr. teisėjas, jie atsiprašė. Bet vokiečiai užprotestavo, kad nemestume to baudos metimo. Sakė, kad jie rašys protestą, mes taip pat jį parašėme. Kiek žinau, tokių protestų dažniausiai netenkina“, – aiškino strategas, tikindamas, kad teisėjai išsigando šeimininkų vokiečių.
Jam antrino ir Marius Grigonis.
„Eilinį kartą mums su teisėjais... Rudy Gobertas, kai liečia lanką, nešvilpia. Čia nedavė mesti metimo už techninę. Po to atsiprašo. Nežinau, jei šiti teisėjai dar teisėjaus, tai ką čia pasakysi FIBA organizacijai.
Kas iš to (red. – jei jie atsiprašys)? Mums tai kainavo rungtynes, o jie eis namo ir tiek“, – situaciją komentavo M.Grigonis.
Verdantis pyktis Lietuvoje
Po nesėkmės lietuviai turėjo 3 pralaimėjimus savo sąskaitoje neturėdami pergalių. Tačiau Lietuvoje retas akcentavo rezultatą, o daugiausiai reiškė pyktį dėl nekompetetingų teisėjų dirbančių Europos čempionate.
Matomu teisėjų darbu negalėjo patikėti ir bene garsiausias šalies krepšinio teisėjas Romualdas Brazauskas.
„Tai dalykas, kurio net negali įsivaizduoti. Teisėjų klaida, kuri paneigia tikimybių teoriją. Žiūrėkime – yra nuskriaustos pusės trenerių štabas, kuris privalėjo tiesiog stabdyti mačą išbėgant į aikštę ir pirštu bedant į statistikos lapą (juokiasi).
Po to eina komisaras, kuris mato situaciją ir privalo kontroliuoti, kad viskas vyktų pagal taisykles. Galiausiai yra sekretoriato darbuotojai, kurie įvesdami statistiką privalo pranešinėti komisarui, kad šis stabdytų dvikovą, jei kažkokie duomenys nesueina.
Nė viena iš esamų užkardų klaidai nesuveikė. Aš net neįsivaizduoju, kaip galėjo praslysti tokia grubi klaida“, – Lrytas aikšino R. Brazauskas.
Su Lrytas kalbėjęs buvęs krepšininkas Rolandas Jarutis po mačo akcentavo ne tik šią teisėjų klaidą.
„Teisėjavimas apskritai prilygsta trečiojo ešelono pirmenybėms. Blogiausia, kad šiame čempionate teisėjai elgiasi kaip visiški neišmanėliai.
Stebėjau daug mačų ir pamačiau tendenciją: arbitrai technines pražangas beveik visada skiria treneriams po savo rimtų klaidų – kai rinktinių vedliai pirštu rodo į visiškai tragišką teisėjo klaidą, tai vietoj supratimo ir bandymo ją ištaisyti, „kalamos“ techninės pražangos.
Tai jau apie tą užmirštą baudą neina kalba. Tai dugnas, kurį sunku pramušti. Tačiau kiti sprendimai buvo tragiški: kad ir su Jonu Valančiūnu. Buvo aiški jo pražanga, jis nusistūmė, po to pastovėjęs metė ir pataikė į krepšį.
Tai ten turėjo būti arba Jono pražanga, arba pražanga be taškų, tačiau mums išprotėjusiai pasisekė su nesuprantamu teisėjo sprendimu – įskaitė taškus ir leido J.Valančiūnui mesti baudą“, – pečiais gužčiojo krepšinio specialistas.
Atmestas protestas ir atleisti teisėjai
FIBA tą dieną gavo net du protestus, kadangi 83:88 Sakarvelui pralaimėjusi Turkija taip pat sukėlė audrą. Jų rungtynėse paprasčiausiai dingo 22 rungtynių sekundės.
Be abejo, FIBA abu protestus atmetė, o lietuvių atveju pateikė gan įdomią priežastį.
„Komisijos narys nusprendė nepriimti šio protesto, nes jis buvo pateiktas valandą po rungtynių.
Vis dėlto protestas nebūtų priimtas ir kitu atveju, nes jo priežastis nėra įtraukta į sąlygų sąrašą, dėl kurių galima teikti protestą“, – rašoma oficialiame FIBA pranešime.
Bet FIBA savo klaidą tikrai suprato, kadangi mūsų dvikovoje dirbę ir neleistinai klydę teisėjai italas Manuelis Mazzoni bei lenkai Wojciechas Liszka ir Michalas Procas buvo nušalinti nuo Europos krepšinio čempionato.
