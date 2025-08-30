Rasistiškai D. Schroederį įžeidinėjusiam lietuviui – FIBA bausmė: medžiaga perduota ir teisėsaugai

Sirgaliui, pasak žaidėjo, ilgosios pertraukos metu imitavusiam beždžiones ir skleidusiam šiems gyvūnams įprastus garsus su mintimi įžeisti D.Schroederį, buvo uždrausta lankytis visose likusiose „Eurobasket 2025“ rungtynėse.
Vokietijos federacija iškart po mačo kreipėsi į FIBA būtent su tokiu prašymu. Informacija apie įvykį taip pat buvo perduota Suomijos teisėsaugai, kuri vykdo tyrimą.
Primename, kad rungtynių metu iš Tamperės arenos buvo išvyti du lietuviai sirgaliai. Lietuvos rinktinės vadovas Linas Kleiza atsiprašė Vokietijos delegacijos. Po rungtynių Asociacija „Lietuvos krepšinis“ taip pat išleido griežtą pranešimą, kuriame smerkia bet kokias rasizmo sporte apraiškas.
FIBA pranešimas:
„Incidentas, kuriame dalyvavo sirgalius, rasistiškai įžeidinėjęs Vokietijos žaidėją Dennisą Schroederį, įvyko per „Eurobasket 2025“ rungtynių Tamperėje, Suomijoje, tarp Vokietijos ir Lietuvos ilgąją pertrauką.
Po staigios peržiūros arenos apsauga naudodamasi kamerų medžiaga identifikavo asmenį. Tam asmeniui buvo uždrausta lankytis visose likusiose „Eurobasket 2025“ rungtynėse.
FIBA betarpiškai smerkia bet kokią neapykantos kalbą, diskriminacinius veiksmus ar rasistinę kalbą. Įtraukios, pagarbios ir saugios aplinkos žaidėjams, komandos ir fanams kūrimas išlieka fundamentine mūsų sporto vertybe.
FIBA reikalingą informaciją ir medžiagą perdavė vietos pareigūnams, kurie tęsia tyrimą. Be to, FIBA padės Lietuvos delegacijai informuodama ją apie situaciją ir tai, kaip užsiimti panašių incidentų ateityje prevencija.“