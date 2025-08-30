Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Rasistiškai D. Schroederį įžeidinėjusiam lietuviui – FIBA bausmė: medžiaga perduota ir teisėsaugai

2025 m. rugpjūčio 30 d. 19:37
Lrytas.lt
Lietuvos ir Vokietijos krepšinio rinktinių rungtynės Europos čempionate buvo pažymėtos rasizmo skandalu, kai lietuvis fanas užgauliojo vokiečių gynėją Dennisą Schroederį. Tarptautinė krepšinio federacija (FIBA) greitai ėmėsi veiksmų.
Daugiau nuotraukų (1)
Sirgaliui, pasak žaidėjo, ilgosios pertraukos metu imitavusiam beždžiones ir skleidusiam šiems gyvūnams įprastus garsus su mintimi įžeisti D.Schroederį, buvo uždrausta lankytis visose likusiose „Eurobasket 2025“ rungtynėse.
Vokietijos federacija iškart po mačo kreipėsi į FIBA būtent su tokiu prašymu. Informacija apie įvykį taip pat buvo perduota Suomijos teisėsaugai, kuri vykdo tyrimą.
Primename, kad rungtynių metu iš Tamperės arenos buvo išvyti du lietuviai sirgaliai. Lietuvos rinktinės vadovas Linas Kleiza atsiprašė Vokietijos delegacijos. Po rungtynių Asociacija „Lietuvos krepšinis“ taip pat išleido griežtą pranešimą, kuriame smerkia bet kokias rasizmo sporte apraiškas.
FIBA pranešimas:
„Incidentas, kuriame dalyvavo sirgalius, rasistiškai įžeidinėjęs Vokietijos žaidėją Dennisą Schroederį, įvyko per „Eurobasket 2025“ rungtynių Tamperėje, Suomijoje, tarp Vokietijos ir Lietuvos ilgąją pertrauką.
Po staigios peržiūros arenos apsauga naudodamasi kamerų medžiaga identifikavo asmenį. Tam asmeniui buvo uždrausta lankytis visose likusiose „Eurobasket 2025“ rungtynėse.
FIBA betarpiškai smerkia bet kokią neapykantos kalbą, diskriminacinius veiksmus ar rasistinę kalbą. Įtraukios, pagarbios ir saugios aplinkos žaidėjams, komandos ir fanams kūrimas išlieka fundamentine mūsų sporto vertybe.
FIBA reikalingą informaciją ir medžiagą perdavė vietos pareigūnams, kurie tęsia tyrimą. Be to, FIBA padės Lietuvos delegacijai informuodama ją apie situaciją ir tai, kaip užsiimti panašių incidentų ateityje prevencija.“
Dennisas SchroederisVokietijos vyrų krepšinio rinktinėLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.