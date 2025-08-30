Rungtynėse išvarytam serbui – bauda iš FIBA

Sužaidus vos 4 minutes ir 12 sekundžių F.Petruševui buvo skirta diskvalifikacinė pražanga po to, kai jis bandant užsimti poziciją kovoje dėl kamuolio sudavė smūgį į pilvo sritį portugalui Diogo Brito. Po peržiūros ir ilgesnės diskusijos NBA dirbantis lietuvis teisėjas Gediminas Petraitis nusprendė žaidėją iš rungtynių pašalinti.
Pasibaigus rungtynėms tarptautinė krepšinio federacija (FIBA) išleido pranešimą, kuriame teigiama, kad F.Petruševas buvo nubaustas ir €5000 bauda. „Dubai Basketball“ komandos žaidėjui buvo skirtas ir vienerių rungtynių suspendavimas, tačiau jis neįsigalioja iškart, todėl puolėjas kitose serbų rungtynėse su Latvija žaisti galės. F.Petruševas bus suspenduotas tik tokiu atveju, jei vėl padarys panašaus pobūdžio nusižengimą.
Per sužaistą laiką F.Petruševas pelnė 2 taškus.
Serbų vyr. treneris Svetislavas Pešičius po rungtynių buvo kritiškas savo žaidėjo atžvilgiu.
„Tai – disciplinos, pagarbos komandai klausimas. Joks Serbijos rinktinės žaidėjas negali sau leisti daryti to, kol aš esu treneris. Tai – uždrausta. Mes jam atleisime, tačiau jis yra Serbijos rinktinės žaidėjas, jis neturi kelti tokių incidentų. Tikimės, kad Filipas kažką iš to išmoks ar išmoks“, – teigė legendinis 75-erių specialistas.
Tuo tarpu žinių apie B.Bogdanovičiaus sveikatos būklę specialistas pateikti negalėjo.
Serbijos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatasSvetislavas Pešičius
