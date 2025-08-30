Simboliška, kad pergalę prieš Juodkalniją (94:67) šventęs 24 metų 193 cm ūgio Miuncheno „Bayern“ naujokas tapo pirmuoju krepšininku nuo 2003 metų Europos čempionato, kuriam pavyko pelnyti daugiau nei 20 taškų ir atlikti daugiau nei 10 rezultatyvių perdavimų.
Kas tai padarė 2003-aisiais, kai Lietuva iškovojo Europos čempionato auksą? Žinoma, kad Šarūnas Jasikevičius. Pastarasis į Serbijos ir Juodkalnijos (98:82) krepšį ketvirtfinalyje įmetė 21 tašką ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų.
R.Jokubaitis šįkart – 21 tašką ir 12 rezultatyvių perdavimų.
Tad pagyros R.Jokubaičiui – labai pelnytos, bet R.Kurtinaitis po pergalės prieš Juodkalniją į situaciją pažiūrėjo iš kitos pusės ir paminėjo rinktinei ypač svarbų antrąjį įžaidėją.
„Turime bėdą, kad jį turime vieną“, – šyptelėjo R.Kurtinaitis, bet iškart pasidžiaugė Roko dubleriu.
Jis kalbėjo apie Arną Veličką.
Būtent A.Velička suteikia laiko pailsėti R.Jokubaičiui, tačiau tai – ne vienintelis jo indėlis į sėkmingą R.Kurtinaičio rinktinės žaidimą. Strategas pats pabrėžė, kad jį džiugina 25 metų 195 cm ūgio krepšininko sprendimai.
Per dvikovą su Didžiąja Britanija (94:70) A.Velička žaidė 22 minutes, pelnė 10 taškų, atliko 6 rezultatyvius perdavimus, padarė tris klaidas ir surinko 11 naudingumo balų.
Per dvikovą su Juodkalnija A.Velička žaidė beveik 18 minučių ir pelnė 10 taškų, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, padarė klaidą ir surinko 11 naudingumo balų.
Jis – vienas iš kelių žaidėjų, kurie prisidėjo prie Lietuvos rinktinės pagerinto visų laikų Europos čempionatų rezultatyvių perdavimų rekordo – 35.
„Žaidžiame dvylika žaidėjų, visi stengiamės dalintis kamuoliu. Buvo geras puolimas, kamuolys gerai judėjo, todėl ir tų rezultatyvių perdavimų daug. Ir pagaliau pataikėme metimus, – kalbėjo A.Velička. – Tiek Rokas, tiek Jonas labai stipriai pradėjo su metimais. Labai gera pergalė, atmosfera, sirgaliai labai pakylėjo.
Per ilgąją pertrauką kalbėjome, kad turime nemažinti tempo, išlaikyti persvarą.“
Klaipėdos „Neptūne“ sezoną po rinktinės pradėsiantis krepšininkas praėjusį sezoną praleido Braunšvaigo „Lowen“ klube Vokietijoje.
Braunšvaige yra augęs ir būtent šiame klube suspindo vienas Vokietijos rinktinės lyderių Dennisas Schroderis. 2020 metų liepos 1 dieną 31-erių 185 cm ūgio NBA įžaidėjas tapo vieninteliu „Lowen“ klubo akcininku.
A.Velička pasakojo, kad tai tikrai jautėsi.
„Turiu daug pažįstamų komandoje, tad tai kažkiek gal padeda. D.Schroederis buvo mano komandos savininkas ir esu su juo daug bendravęs. Bus smagu su juo sužaisti. Jis po sezono atvykęs žiūrėdavo mūsų rungtynes, per treniruotes ateidavo į salę, tad apie viską kalbėdavome“, – pasakojo A.Velička.
Lietuvos ir Vokietijos rinktinių rungtynės – šeštadienį 13 val. 30 min.
Daugiau Europos čempionato naujienų – paspaudus čia.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Juodkalnija (rugpjūčio 29, 16:30), su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
