Sportas
Krepšinis
2025 m. rugpjūčio 30 d. 07:28
Spąstai Lietuvai – iš palatos: trenerį į ligoninę išvežę vokiečiai džiaugiasi, kad tai įvyko Suomijoje
Specialiai Lrytas, Tamperė
2025 m. rugpjūčio 30 d. 07:28
Specialiai Lrytas, Tamperė (Suomija)
Lrytas Premium nariams
Viena čempionato favoričių Vokietijos rinktinė 2025 metų Europos krepšinio čempionatą pradėjo didžiuliu išgąsčiu – vos atvykęs į Tamperę prastai pasijuto vyriausiasis treneris Alexas Mumbru.
Tamperė
Vokietijos vyrų krepšinio rinktinė
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių