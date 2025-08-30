Kol kas tiek lietuviai, tiek ir vokiečiai Tamperėje vykstančiose kovose žygiuoja užtikrintai.
Rimo Kurtinaičio treniruojama Lietuvos rinktinė 94:70 pranoko Didžiąją Britaniją ir 94:67 susitvarkė su Juodkalnijos iššūkiu.
Tuo metu Vokietija taip pat neleido laiko veltui, varžovus mindė taip pat triuškinančiais skirtumais (106:76 prieš Juodkalniją ir 105:83 prieš Švediją).
Aišku tik viena – šeštadienį kažkuri iš komandų Europos čempionate turės patirti pirmąjį pralaimėjimą.
„Turime aiškų žaidimo stilių, vis labiau įgauname ritmą. Kol kas jaučiamės tikrai gerai“, – po penktadienį pergalingai pasibaigusių rungtynių kalbėjo 20 naudingumo balų jose surinkęs Maodo Lo.
Jis kartu su Vokietijos krepšinio rinktine pastaraisiais metais išgyvena pakilimą.
Vokiečiai 2022-ųjų Europos čempionate liko treti, o 2023-iųjų planetos pirmenybėse pasidabino auksu.
Jei anksčiau Vokietiją tarptautinė krepšinio bendruomenė matydavo tik kaip legendinio krepšininko Dirko Nowitzkio komandą, šią akimirką apie ją nebėra kalbama kaip apie vieno žmogaus ekipą.
Kauno „Žalgiriui“ kitą sezoną atstovausiantis 32-ejų M.Lo atskleidė, kad daug kas nuo D.Nowitzkio laikų pasikeitė.
„D.Nowitzkis padarė krepšinį labiau matomu, tai – vienas geriausių visų laikų krepšininkų. Augant ir žinant, kad vokietis taip žaidžia NBA, tai padarė didžiulį indėlį mūsų sportui.
Šią akimirką turime gerą kartą. Manau, kad Vokietija visuomet buvo truputį nuvertinta, bet mums pavyko įrodyti, kad esame labai gera komanda.
Pats prisimenu savo vaikystę – sąlygos jaunesnių krepšininkų tobulėjimui nebuvo pačios geriausios, o dabar viskas pasikeitė. Turime tuo didžiuotis.
Manau, kad visą tai tęsis, matant, kokią jaunąją žaidėjų kartą mes turime. Tikiuosi, kad jie bus įkvėpti mūsų rinktinės sėkmės“, – samprotavo žalgirietis.
Iš viso Lietuvos ir Vokietijos krepšinio rinktinės tarpusavyje buvo žaidusios devynis kartus. Net aštuonios dvikovos baigėsi lietuvių pergalėmis.
Tiesa, paskutinioji akistata buvo sėkmingesnė vokiečiams – jie 2022-ųjų Europos čempionato grupių etape palaužė Lietuvos rinktinę po dviejų pratęsimų pareikalavusios kovos 109:107. Susitikimas buvo pažymėtas teisėjų skandalu, apie kurį galite skaityti čia.
Dešimtoji Lietuvos ir Vokietijos krepšinio rinktinių kaktomuša vyks šeštadienį, 13:30 val., o jų eigą galėsite sekti Lrytas portale.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Vokietija (rugpjūčio 30, 13:30), su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
