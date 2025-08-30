Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Varžovų treneris po mačo su Lietuva: „Blogiausias krepšinis Juodkalnijos istorijoje“

2025 m. rugpjūčio 30 d. 10:18
Lrytas.lt
Lietuvos rinktinė penktadienį 27 taškų skirtumu (94:67) sutriuškino Juodkalniją. Po rungtynių priešininkų treneris Boško Radovičius žodžių į vatą nevyniojo ir atvirai teigė, kad komanda žaidžia siaubingai.
Juodkalniečiai padarė 26 klaidas, metimus realizavo vos 37,7% taiklumu, o lietuviai susitikime pagerino Europos čempionato rezultatyvių perdavimų rekordą (57).
„Nelabai ką pasakysi. Dar vienos labai blogos mūsų rungtynės. 26 klaidos, jie įmetė 94 taškus. Antros rungtynės iš eilės su šimtu [praleistų] taškų. Mums tai šiek tiek gėdinga. Turime šią naktį gerai pagalvoti, ką mes parodysime rytoj su Suomija ir kitose rungtynėse.
Jei bus kažkas panašaus – bus tragedija, bet vis tiek tikiu, kad galime žaisti geresnį krepšinį nei tuose dviejuose mačuose. Tai – blogiausias krepšinis Juodkalnijos istorijoje“, – spaudos konferencijoje teigė treneris.
Šeštadienį juodkalniečių laukia dvikova su kol kas nepralaiminčia Lauri Markkaneno vedama Suomijos rinktine. Tuo tarpu lietuviai šiandien susitiks su pasaulio čempione Vokietija.
