Šeštadienį Lietuvos rinktinė 88:107 pralaimėjo vieniems turnyro favoritų Vokietijos krepšininkams, bet rezultatas netikėtai atsidūrė antrame plane.
Kaip anksčiau skelbė Lrytas, du Lietuvos rinktinės sirgaliai per didžiąją pertrauką sukėlė rasizmo skandalą.
Apie tai prakalbo ir jų taikiniu tapęs NBA krepšininkas Dennisas Schroederis.
Pastarasis po rungtynių neslėpė pykčio dėl sirgalių elgesio – du lietuviai ėmė jį rasistiškai keikti ir imituoti beždžionę.
„Gali mane įžeidinėti, bet rasizmas – nepriimtina“, – atvirai Vokietijos žiniasklaidai kalbėjo D.Schroederis.
Dėl šio elgesio po dviejų kėlinių ir kilo diskusija su Lietuvos krepšininkais koridoriuje. Paaiškėjo, kad vokiečiai piktinosi lietuvių sirgalių elgesiu, o Lietuvos žaidėjai tuo metu nesuprato, apie ką kalbama.
Kaip Lrytas skelbė anksčiau, dėl tokio elgesio iš „Nokia“ arenos buvo išmesti du lietuviai.
Vokietijos krepšinio federacija jau pateikė ir oficialų skundą FIBA.
„Idiotai buvo identifikuoti ir išmesti iš arenos. Aš atsiprašau ir stoviu už Dennisą“, – trumpai situaciją jau pakomentavo Vokietijos krepšinio federacijos prezidentas Ingo Weissas.
Šis rasizmo skandalas nemenkai sukrėtė ne tik krepšinio bendruomenę. Apie situaciją rašo ir Vokietijos žiniasklaida.
Su portalui Lrytas bendravę vokiečių žurnalistai nurodė, kad Vokietijos krepšinio federacija dabar atidžiai stebi situaciją, tačiau kalbėdami apie Lietuvos rinktinės sirgalius pabrėžė: „Suprantame, kad pasitaikė pora kvailių. Prisigėrė ir...Tai nieko nepasako apie visus sirgalius.“
Daugiau Europos čempionato naujienų – paspaudus čia.
Sužaistos rungtynės. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67; Vokietija – Juodkalnija 106:76, Vokietija – Švedija 105:83
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
rasizmasDennisas SchroederisLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių