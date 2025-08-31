Ar Suomijos rinktinės sirgaliai geriausi pasaulyje? Į šį klausimą objektyviai atsakyti sunku. Galbūt tai paaiškės pirmadienį vyksiančių Europos krepšinio čempionato rungtynių tarp Lietuvos ir Suomijos rinktinių tribūnose.
Ar Suomijos krepšinio rinktinė geresnė už Lietuvos? Tai tikrai paaiškės vėlyvą pirmadienio vakarą – 20 val. 30 min. šios abi ekipos stos į labai svarbią „Eurobasket“ B grupės kovą.
Akistatą su lietuviais Lassi Tuovi auklėtiniai pasitiks geros nuotaikos – jie čempionatą trečiajame pagal dydį šalies mieste pradėjo trimis pergalėmis iš eilės.
Suomija 93:90 palaužė Švediją ir 109:79 nušlavė Didžiąją Britaniją, o šeštadienį 85:65 susitvarkė su Juodklanija.
Tuo metu Rimo Kurtinaičio treniruojami lietuviai į mačą su Suomija žvelgia kaip į būtiną atsitiesimo dvikovą, nes prieš tai Lietuvos krepšininkai 88:107 buvo sutriuškinti Vokietijos.
„Lietuviai žaidžia kietai. Puiki, talentinga komanda, žaidėjai pažįsta vieni kitus jau daugybę metų. Jonas Valančiūnas – jų jėga po krepšiu, didelis, kietas vaikinas. Bandysime tai sustabdyti“, – į būsimus varžovus žvelgė 21-erių Suomijos rinktinės žaidėjas Miro Little'as.
Jam antrino ir komandos veteranas S.Salinas.
„Lietuva yra fiziškumu paremta komanda, turi gausybę talentingų žaidėjų. Akivaizdu – mūsų lauks kur kas rimtesnis iššūkis nei praeitose dvejose rungtynėse, bet mes būsime pasiruošę“, – samprotavo 34-erių gynėjas.
Trimis pergalėmis čempionatą „atidarę“ Suomijos krepšininkai jau užsitikrino kelialapį į Rygoje (Latvija) vyksiančias turnyro atkrintamąsias varžybas.
Lietuvos akistata su suomiais taip pat turi ir milžinišką reikšmę turnyro lentelės prasme – pralaimėjusi komanda teoriškai gali prarasti šansus pakilti aukščiau trečiosios vietos, o tai aštuntfinalyje reikštų galimai stipresnį varžovą.
„Tai tarsi nauja istorija (Lietuvos rinktinės). Rokas Jokubaitis žaidžia nuostabiai, jis savo rankose turi komandos lyderystę. Yra ir kitų komandos dalių, bet yra aiški ekipos hierarchija ir kelias, kuriuo jie eina.
Laukiu didelės kovos, greitų ir intensyvių rungtynių. Manau, kad visiems patiktų tai išvysti“, – į būsimus varžovus žvelgė suomių treneris L.Tuovi.
38-erių specialistas Suomijos rinktinėje darbuojasi jau nuo 2010-ųjų (iki 2022-ųjų L.Tuovi užėmė trenerio asistento pareigas).
Pirmadienį jis tikisi padovanoti dar vieną krepšinio spektaklį sirgaliams. Tiesa, „Nokia“ arenoje būsimose rungtynėse dominuos ne tik suomiai.
Į Tamperės miestą yra atvykęs ir gausus būrys Lietuvos sirgalių. Jų šeštadienio mače prieš Vokietiją buvo apie 5 tūkst.
„Esame laimingi, kad rungtynės vyks ne šeštadienį, o pirmadienį, nes tiek lietuvių, tiek suomių sirgaliai būtų pakvaišę, dabar jei bus kiek ramesni. Bus tikrai gera patirtis. Lietuvos sirgaliai – nuostabūs.
Laukia didžiulis vakarėlis. Tikiuosi, kad Lietuvos ir Suomijos sirgaliai gerbs vieni kitus“, – šyptelėjo specialistas.
Iš viso Lietuvos ir Suomijos krepšinio rinktinės tarpusavyje pečius surėmusios buvo 11 kartų. Vos du sykius pranašesni buvo suomiai.
Būsimų lietuvių varžovų treneriui buvo primintas faktas, kad Suomijos rinktinė per visą istoriją dar nebuvo nugalėjusi Lietuvos krepšininkų oficialiose rungtynėse (pergales suomiai skynė tik draugiškuose mačuose).
„Žiūrime į tai, kaip į rimtą iššūkį. Turėjome daug rungtynių, kurios būdavo atkaklios. Labai gerbiame Lietuvą, tai mums lyg didysis brolis“, – Lietuvai šiltus žodžius skyrė specialistas.
Tiesa, kiek vėliau jis priminė ir Lietuvai ne itin malonų faktą.
„Iš kitos pusės, mes dar nesame pralaimėję Lietuvai „Nokia“ arenoje“, – šypsojosi L.Tuovi.
Specialistas buvo teisus. 2023 metų rugpjūčio 4-ąją suomiai Tamperės „Nokia“ arenoje vykusiose draugiškose rungtynėse palaužė Lietuvos krepšininkus 81:79.
Maža to, šiame mače buvo užfiksuotas visų laikų 2021 metais pastatytos „Nokia“ arenos lankomumo rekordas (13 tūkst. 54 sirgaliai).
Pergalingoje akistatoje suomius tada į priekį vedė Lauri Markkanenas. Ryškiausia suomių žvaigždė tąsyk į lietuvių krepšį įmetė 24 taškus.
Suomijos treneris L.Tuovi džiaugiasi krepšinio švente Tamperėje. Krepšinio specialistas prisiminė ir 2017 metus, kai Suomijos miestas Helsinkis taip pat rengė Europos čempionato grupių etapą.
„Esame laimingi, kad esame čia ir galime čia varžytis. Bet yra daugybė dalykų, kurų mes net negalime pilnai suprasti. Po 2017-ųjų Europos čempionato Helsinkyje daugybė vaikų pradėjo žaisti krepšinį, jie ėjo į mokyklas ir sakė, kad nori būti tokie kaip Lauri Markkanenas, kaip Sasu Salinas...
Dabar jie pirmadienį ateis į mokyklą ir sakys, kad nori būti tokie kaip Jacobas Grandisonas ar kiti. Mums reikia idealų. Štai, dėl ko mes viską darome. Žinoma, norime ir varžytis, laimėti kiekvienas rungtynes, bet turime žiūrėti ir į platesnį paveikslą“, – pridūrė jis.
Suomijos ir Lietuvos krepšinio rinktinių rungtynės vyks pirmadienį, 20:30 val.
Daugiau Europos čempionato naujienų – paspaudus čia.
***
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės rezultatai šiame Europos čempionate: 94:70 įveikta Didžioji Britanija, 94:67 nugalėta Juodkalnija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).