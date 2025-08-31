Be išvaryto trenerio likusi Italijos rinktinė palaužė bosnių pasipriešinimą

Po pirmosios mačo dalies italai turėjo nedidelį pranašumą ir pirmavo 44:40. Po pertraukos Gianmarco Pozzecco užsidirbo antrą techninę pražangą, o italai likę be savo trenerio vėl įjungė aukštesnę pavarą ir susikrovė solidesnį pranašumą – 63:55. Kėlinio pabaigoje jų persvara dar padidėjo iki 72:61.
Lemiamo ketvirčio pradžioje Bosnijos ir Hercegovinos krepšininkams pavyko priartėti iki penkių taškų (77:82), tačiau tada taškus pelnė D. Thompsonas ir S. Fontecchio, padidindami skirtumą iki 87:77. Rungtynes Italijos rinktinė užbaigė laimėdami 17 taškų persvara – 96:79.
S. Fontecchio per 37 minutes surinko 39 taškus (6/10 dvit., 7/10 trit., 6/7 baud.), atkovojo 8 kamuolius ir pasiekė 41 naudingumo balą.
Italijos komandoje D. Thompsonas (4/7 dvit., 4 rez. perd.) ir Marco Spissu (3/4 trit., 5 rez. perd.,) pelnė po 14, Mouhametas Dioufas 8.
Bosnių komandoje rezultatyviausias buvo Jusufas Nurkičius pelnęs 21 tašką (7/12 dvit., 4/5 baud., 10 atk. kam.). Johnas Robersonas pridėjo 13 taškų, Amaras Alibegovičius - 12.