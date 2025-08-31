Buvusio Utenos „Juventus“ aukštaūgio gyvybę pasiglemžęs vyras sulaukė griežčiausios bausmės

L. Dority išvengė pirmojo laipsnio žmogžudystės kaltinimų, nes gynybos metu teigė, jog esą šovė manydamas, kad krepšininkas siekia ginklo. Vis dėlto ši versija neapsaugojo jo nuo realios laisvės atėmimo bausmės.
A. Payne’as mirties sulaukė būdamas 31-erių. Jo profesionali karjera prasidėjo dar 2014-aisiais NBA, kur puolėjas spėjo vilkėti Atlantos „Hawks“, Minesotos „Timberwolves“ bei Orlando „Magic“ marškinėlius.
Vėliau aukštaūgis tęsė karjerą Europoje: žaidė Atėnų „Panathinaikos“ bei Vilerbano ASVEL klubuose. 2021–2022 m. sezoną trumpai praleido Lietuvoje – gruodį prisijungė prie Utenos „Juventus“, tačiau vasarį kontraktas abipusiu susitarimu buvo nutrauktas.