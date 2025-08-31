Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Buvusio Utenos „Juventus“ aukštaūgio gyvybę pasiglemžęs vyras sulaukė griežčiausios bausmės

2025 m. rugpjūčio 31 d. 13:40
Lrytas.lt
Floridoje įvykdytos tragedijos kaltininkas Lawrence’as Dority sulaukė griežto nuosprendžio – 32-ejų vyras praleis visą likusį gyvenimą už grotų. Teismas jį pripažino kaltu dėl antrojo laipsnio žmogžudystės, įvykdytos prieš trejus metus, kai konflikto metu šūviu atėmė gyvybę buvusiam NBA ir Eurolygos krepšininkui Adreianui Payne’ui.
Daugiau nuotraukų (1)
L. Dority išvengė pirmojo laipsnio žmogžudystės kaltinimų, nes gynybos metu teigė, jog esą šovė manydamas, kad krepšininkas siekia ginklo. Vis dėlto ši versija neapsaugojo jo nuo realios laisvės atėmimo bausmės.
A. Payne’as mirties sulaukė būdamas 31-erių. Jo profesionali karjera prasidėjo dar 2014-aisiais NBA, kur puolėjas spėjo vilkėti Atlantos „Hawks“, Minesotos „Timberwolves“ bei Orlando „Magic“ marškinėlius.
Vėliau aukštaūgis tęsė karjerą Europoje: žaidė Atėnų „Panathinaikos“ bei Vilerbano ASVEL klubuose. 2021–2022 m. sezoną trumpai praleido Lietuvoje – gruodį prisijungė prie Utenos „Juventus“, tačiau vasarį kontraktas abipusiu susitarimu buvo nutrauktas.
MirtiskalėjimasUtenos Juventus

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.