Dar nepralaimėjusi Graikija stoja į kovą su Sakartvelu

Graikijos rinktinė pirmenybes pradėjo pergalingai – pirmajame mače įveikė Italiją (75:66), o antrajame, žaisdami be savo žvaigždės G. Antetokounmpo, be didesnio vargo pranoko šeimininkus Kiprą (96:69).
Sakartvelo krepšininkai startavo netikėta pergale prieš ispanus (83:69), tačiau vėliau turėjo pripažinti italų pranašumą (62:78).
Rungtynių pradžia – 15 val. Mačo rezultatą kviečiame sekti portale Lrytas.
Sakartvelo rinktinę į priekį veda NBA aukštaūgių duetas: Goga Bitadzė per pirmuosius du čempionato mačus pelno vidutiniškai po 18,5 taško, Sandro Mamukelashvili – po 16 taškų ir atkovoja po 6 kamuolius. Jiems talkina natūralizuotas amerikietis Kamaras Baldwinas, renkantis po 10,5 taško.
Graikijos komandoje išsiskiria G. Antetokounmpo, kuris vienintelėse sužaistose rungtynėse prieš Italiją surinko 31 tašką. Tarp abi rungtynes pirmenybėse žaidžiančių krepšininkų rezultatyviausi yra Konstantinos Mitoglou (13,5 taško) ir Tyleris Dorsey (12 taškų).