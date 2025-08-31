27-erių 206 cm ūgio vienas kertinių Lietuvos rinktinės krepšininkų jau rungtynių pabaigoje kryptelėjo koją, priversdamas visą dėmesį sutelkti į jį.
Netrukus nuaidėjus finalinei sirenai, kuri skelbė Lietuvai skausmingą rezultatą 88:107, krepšininkai pajudėjo žurnalistų klausimams skirtos zonos link.
T.Sedekerskis čia nepasirodė, o R.Kurtinaitis teigė, kad dar nežino, ar lietuvio situacija sudėtinga.
Sekmadienį po vakarinės treniruotės atvėrus duris buvo galima išvysti ant suolo sėdintį T.Sedekerskį. Krepšininkas buvo su tapkėmis, nesitreniravo.
„Po tos čiurnos traumos davė poilsio. Išliekame pozityvūs. Darome viską, ką galime. Tikėkimės, kad ryt galėsiu būti sveikas“, – žurnalistams paaiškino T.Sedekerskis.
„Neatsimenu, kada paskutinį kartą esu turėjęs čiurnos traumą ir kūnas automatiškai sureagavo ne taip gerai, kaip galėjau pats. Neslėpsiu, skausmas tikrai yra. Tas čempionatas – ilgas, išliekame pozityvūs. Daktarai daro viską, ką gali ir viskas bus gerai“, – kalbėjo T.Sedekerskis.
Pats krepšininkas pabrėžė, kad komanda nusprendė nedaryti „per daug tyrimų“ ir „nevažiavo į ligoninę“.
O kaip jaučiasi pats – ar bus pasiruošęs žaisti?
„Viskas labai greit keičiasi. Dabar tikiu, kad žaisiu, bet pažiūrėkime, kaip bus, kai pirmadienį atsikelsiu. Sunku pasakyti. Skausmas yra, bet dar turime nemažai laiko. 24 valandos ir pažiūrėsime“, – kalbėjo T.Sedekerskis.
T.Sedekerskis kalbėdamas šypsojosi ir stengėsi išlaikyti pozityvų požiūrį, nors situacija – išties sudėtinga.
Juolab, kad trauma patirta jau pačių rungtynių pabaigoje.
„Žiauriai daug apmaudo. Asmeniškai vasara tokia nesėkminga. Tai ten nepasisekė, tai ten. Dabar atvažiuoji į čempionatą ir tada pralaimi prieš nuostabiai žaidusią vokiečių komandą, bet ta trisdešimta sekundė (iki rungtynių pabaigos, – red.). Tas kryptelėjimas lygioje vietoje. Gal atsiliepė kažkiek nuovargis, belieka spėlioti. Nieko negali padaryti. Skauda širdį, nes matai, kaip komanda ruošiasi, o pats esi 50 ant 50, ant klaustuko. Bet ką gali padaryti? Toks krepšinis, toks tas sportas“, – sakė jis.
– Kokiomis procedūromis gydytojai bando jus pastatyti ant kojų?
– Dabar protokolo viso nepasakysiu. Galbūt daktarai pasakytų. Jie gal geriau pasakytų, kodėl daro vieną dalyką, o ne kitą. Aš atitinkamą valandą ateinu ten, kur man pasako, suvalgau tabletę ir atliekama procedūra. Be atsikalbinėjimų.
Bet esu pirmas žmogus, kuris nori kuo greičiau atsigauti. Ruošėsi tokiems čempionatams visą vasarą, atiduodi visą laiką ir dabar dėl kažkokios nesąmonės, kuri nutiko per paskutines 30 sekundžių būtų gaila nubraukti. Kūnas parodys, kūnas pasakys.
– Nuotaiką traumą tikrai gadina, o kaip dėl pralaimėjimo?
– Atvažiavome kovoti dėl medalių. Išsikėlėme sau aiškius tikslus. Galbūt daug kas mumis netiki, bet mes tikime. Žaidėme prieš pasaulio čempionus. Jie pataikė 19 tritaškių. Galbūt kažkur vėlavome, kažkur pritrūko energijos, jėgų. Jie atrodė šviežesni. Suklupome ir dabar reikia atsikelti su dviguba energija.
– Kiek grėsmingai atrodo suomiai su L.Markkanenu priešakyje?
– Labai grėsmingai. Žaidžia gerą krepšinį. Aiškiai išreikštas lyderis, tikrai dominuoja, jaučiasi gerai komandoje, visi gerai žino savo vaidmenis, vienas kitą papildo, yra balansas tarp veteranų ir jaunimo. Žaidžia namuose, tačiau nežinau – čia gal labiau mes jaučiamės kaip namuose su taip nuostabiai palaikančiais sirgaliais.
Belieka nenuvilti ir toliau tęsti savo darbą.
– R.Kurtinaitis po rungtynių su Vokietija jau užsiminė apie L.Markkaneno baudų metimų kiekį. Jis per rungtynes meta vidutiniškai po daugiau nei 10 baudų metimų. Neužkliūna tokie skaičiai?
– Niekam nepaslaptis tai. Žiūrint Eurolygą, NBA ar Europos čempionatą, tuos "superstarus" visada juos labiau pasaugo. Teisėjai duoda mažiau kontakto su jais. Kartais atrodo, kad tas 50 ant 50 pražangas sušvilpia. Vis tiek darysime peržiūrą. Mačiau pirmąsias dvejas rungtynes, kur atrodė, kad jis lipa į medį, bet fiksuoja pražangas puolime. Bet tai – normalu. Taip jau būna, kad geriausi gauna pagalbos.
Bet ne mūsų darbas į tai susitelkti. Turime susitelkti į gynybą, trenerių planą, o ne kas kam ką švilpia ar ne. Gerbiame teisėjus ir viskas bus gerai.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė su iki šiol tik pergales skinančia Suomijos komanda, kurią į priekį veda NBA žvaigždė Lauri Markkanenas, pirmadienį žais 20 val. 30 min.
Tadas SedekerskisRimas KurtinaitisEurobasket Tamperė Ryga
