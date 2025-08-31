Orai
2025 m. rugpjūčio 31 d. 18:45
Lietuvos rinktinei – netikėta idėja: Ž. Urbonas siūlo išbandyti kitą krepšininką įžaidėjo vietoje
2025 m. rugpjūčio 31 d. 18:45
„Kad ir kokias strategijas dėliotum, vokiečiai yra pranašesni“, – po pirmojo lietuvių pralaimėjimo „Eurobasket 2025“ teigė krepšinio treneris ir ekspertas Žydrūnas Urbonas.
