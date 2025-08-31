Šį kartą Lassi Tuovi auklėtiniai palaikomi daugiau nei 12 tūkst. vietos aistruolių 85:65 pranoko be pergalių turnyre vis dar liekančią Juodkalniją.
Prieš tai vykusiose „Eurobasket“ akistatose suomiai 93:90 palaužė Švediją ir 109:79 nušlavė Didžiąją Britaniją. Šios pergalės leido Suomijos krepšininkams praverti duris į pirmenybių atkrintamąsias varžybas.
„Ko daugiau galima prašyti? Trejos rungtynės – trys pergalės. Mūsų dar lauks dvejos labai sunkios rungtynės, šiandien pasiekėme tikrai sunkią pergalę, žaidėme prieš stiprią komandą“, – samprotavo ryškiausia Suomijos krepšinio žvaigždė Lauri Markkanenas.
28-erių, 213 cm ūgio puolėjas ryškiausiomis spalvomis spindėjo ir šeštadienio mače.
Akistatoje prieš Juodkalniją jis įmetė 26 taškus ir atkovojo 13 kamuolių.
„Utah Jazz“ klubui atstovaujantis suomis pirmose rungtynėse prieš Švediją įmetė 28, mače prieš Didžiąją Britaniją suvertė net 43 taškus.
„Mes tiesiog parodėme širdį. Tai yra širdies komanda. Žaidžiame už šalį, už marškinėlius, atiduodame visas jėgas, naudojame plačią rotaciją, žaidžia visi 12 žaidėjų, tai ir yra mūsų jėga“, – apie Suomijos krepšinio jėgą kalbėjo jis.
Dar nė karto šiame čempionate nepralaimėję suomiai su nekantrumu laukia pirmadienį juos pasitiksiančio iššūkio. L.Tuovi auklėtiniai stos į kovą su Lietuvos krepšinio rinktine.
Taip pat galingai pirmenybes pradėję lietuviai šeštadienį sugėrė skaudžią nesėkmę, kai 88:107 neprilygo Vokietijai.
„Turime taip pat gerai dirbti gynyboje, atsinešti tokią pat energiją, gerai tvarkytis su atšokusiais kamuoliais, kad paskui tinkamai išbėgtume į greitas atakas“, – į klausimą, ko suomiams reikia norint nugalėti Lietuvą, atsakė L.Markkanenas.
Ne vienerius metus NBA praleidęs suomis gerai pažįsta Lietuvos rinktinės kapitoną Joną Valančiūną.
„Tai bus rimta akistata. Dar viena akistata su dideliu vyruku, jau šį vakarą turėjau progą kažką panašaus pajusti prieš Nikolą Vucevičių. Ankstesnėse rungtynėse J.Valančiūnas pataikė daug tritaškių, tad lauks dar vienas iššūkis. Laukiame jo“, – kalbėdamas apie uteniškį šyptelėjo Suomijos lyderis.
Europos krepšinio čempionato B grupėje rungtyniaujantys suomiai savo namų areną užpildo sausakimšai – ne išimtimi tapo ir šeštadienio rungtynės, kai Tamperės „Nokia“ arenoje nebuvo kur nukristi net obuoliui.
Gausaus sirgalių palaikymo pirmenybėse sulaukia ir Lietuva – mače su Vokietija Rimo Kurtinaičio auklėtinius arenoje palaikė per 5 tūkst. sirgalių.
Aišku tik viena – apie 13 tūkst. aistruolių talpinančioje „Nokia“ arenoje pirmadienį bus labai karšta.
„Laukia nuostabus vakaras. Abiejų komandų sirgaliai pridės labai daug energijos ir tai sukurs neįtikėtiną atmosferą. Labai to laukiu“, – užbaigė L.Markkanenas.
Lietuvos ir Suomijos rungtynės vyks pirmadienį, 20:30 val.
***
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės rezultatai šiame Europos čempionate: 94:70 įveikta Didžioji Britanija, 94:67 nugalėta Juodkalnija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).