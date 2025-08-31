Netikėtumas: D. Avdijos vedamas Izraelis parklupdė Prancūziją

Mačą sėkmingiau pradėjo prancūzai, kurie po pirmojo kėlinio buvo priekyje 22:17. Vis dėlto jų persvara ištirpo, o į ilgąją pertrauką komandos išėjo esant lygiam rezultatui – 36:36.
Antrąją rungtynių dalį abi rinktinės pradėjo kova taškas į tašką, tačiau ketvirtojo kėlinio pradžioje vaizdas aikštėje pasikeitė. Šešis taškus surinko Deni Avdija, o Yamas Madaras smeigė tritaškį – Izraelis atitrūko 66:59.
Lemiamu metu Izraeliui pavyko dar labiau atitrūkti ir padidinti skirtumą iki dviženklio – 74:63 likus žaisti kiek daugiau nei tris minutes. Prancūzijos rinktinė atsitiesti jau nebesugebėjo.
Tai pirmoji Izraelio rinktinės pergalė prieš Prancūzijos rinktinę nuo 1997 metų.
Nugalėtojų ekipoje ryškiausiai spindėjo D. Avdija – per 26 minutes jis surinko 23 taškus (7/10 met., 6/9 baud.), atkovojo 8 kamuolius ir surinko 27 naudingumo balus. Jam geriausiai talkino Y. Madaras su 17 taškų bei Tomeras Ginatas, pridėjęs 14.
Prancūzijos rinktinės gretose rezultatyviausias buvo Zaccharie Risacheras (14 taškų). Ellie Okobo pelnė 13, o Jaylenas Hoardas – 12.
Izraelio krepšinio rinktinėPrancūzijos vyrų krepšinio rinktinėDeni Avdija
