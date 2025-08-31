Šeštadienį jo interviu po rungtynių buvo visiškai kitoks – 24 metų 193 cm ūgio krepšininkas kartojo žodį „nežinau“ ir nė kiek neslėpė nusivylimo.
Ir tai buvo suprantama.
Lietuvos rinktinė šeštadienį pirmą kartą B grupėje Tamperėje stojo prieš rimtą varžovą ir subyrėjo. Viena iš čempionato favoričių Vokietija 107:88 pervažiavo lietuvius.
„Gynyba. Faktas. Greiti jų taškai. Pražangų nedarymas. Nuo pat pradžių jų lyderiams leidome įsijausti. Tai buvo didžiausias gautas testas ir pamatėme, kad gynyboje mums trūksta ir labai, – kalbėjo R.Jokubaitis. –
Puolime nebuvo taip blogai. Nesumetėme kai kurių metimų, bet faktas, kad kai pramesdavome, neprasižengdavome, jie nubėgdavo ir tada – greiti metimai, tritaškiai.
Sunku kažką pakomentuoti. Gynyboje niekas neveikė. Atrodė nekaip.“
Lietuvos rinktinė šioje dvikovoje pirmavo vos 40 sekundžių ir tokia trumpa atkarpa įvyko dar pirmajame kėlinyje. Lietuviai padarė 18 klaidų, po kurių Vokietijos rinktinė pelnė 25 taškus, leido vokiečiams nusiimti 12 kamuolių po savuoju krepšiu.
Trys Vokietijos rinktinės krepšininkai tarpusavyje surinko 73 taškus ir 90 naudingumo balų.
100 procentų taiklumu visus 9 metimus sumetęs 33 metų 203 cm ūgio Danielis Theisas iš „Monaco“ pelnė 23 taškus (32 naudingumo balai), 31-erių 185 cm ūgio „Sacramento Kings“ įžaidėjas Dennisas Schroederis, prieš kurį Lietuvos rinktinės sirgalius naudojo rasistinius pareiškimus, pelnė 26 taškus (30 naud. bal.), o per visas pozicijas galintis žaisti 24 metų 208 cm ūgio Franzas Wagneris iš „Orlando Magic“ – 24 taškus (28 naud. bal.).
„Nežinau. F.Wagneris parodė savo lygį, kodėl yra dominuojantis NBA. Viskas iš greito puolimo. Poziciniame irgi prastai atrodėme, bet kai po dviejų kėlinių 26 taškus sumetė iš greito puolimo, ką jie geriausiai daro, tai jie ir atrodė gerai.
Atrodė, kad darytų su mumis, ką nori. Tas ir lėmė, kad nedarėme pražangų, kažko saugojomės. Jie su greito puolimo banga mus ir nunešė“, – sakė R.Jokubaitis.
Lietuvos herojumi po rungtynių su Juodkalnija Rimo Kurtinaičio pavadintas R.Jokubaitis dvikovoje su vokiečiais buvo ilgiausiai žaidusiu rinktinės žaidėju. Per 30 minučių jis pelnė 20 taškų, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, surinko 17 naudingumo balų.
Bet buvo atsakingas už 5 klaidas iš 18.
Ar klaidos – ir net 24 valandų poilsio neturėjimo pasekmė?
„Nemanau. Nėra pateisinimo tokioms klaidoms. Sutikome aukšto lygio varžovą, kokio dar nebuvome sutikę ir „biškį“ išsigandome, – sakė R.Jokubaitis. – Kai žaidimas klostėsi ne pagal mus, jie diktavo sąlygas, pasirodė, kiek daug ir ko mums trūksta.“
R.Jokubaičiui šiose rungtynėse teko susidurti ir su „Eurobasket 2025“ dar nepajustu spaudimu gynyboje: „Iš pat pradžių jautėsi, reikėjo laiko prisitaikyti. Komandinė gynyba ir patys žaidėjai individualiai yra žymiai aukštesnio meistriškumo. Susikūrėme progų, bet jie mus išėmė iš žaidimo. Tas greitas puolimas...Nėra ką lyginti su tuo, ką turėjome prieš tai ir vokiečius. Bus gera medžiaga“, – sakė R.Jokubaitis.
Sekmadienį Lietuvos rinktinės laukia laisvadienis nuo rungtynių – lauks tik treniruotė. Pirmadienį lietuviai vakaro kovoje – 20 val. 30 min. – stos į kovą prieš Suomijos komanda, kurią į priekį veda 28 metų 213 cm ūgio NBA virtuozas iš „Utah Jazz“ Lauri Markkanenas.
„Jie žaidžia namuose, palaiko pilna arena, L.Markkanenas dominuoja. Turime dabar laiko pailsėti. Laukia svarbios rungtynės ir reikia imti pergalę“, – taip į priekį žiūrėjo R.Jokubaitis.
Sužaistos rungtynės. Lietuva – Didžioji Britanija 94:70, Lietuva – Juodkalnija 94:67; Vokietija – Juodkalnija 106:76, Vokietija – Švedija 105:83
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
