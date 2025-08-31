Kol Lietuvos rinktinė net ir po pralaimėjimo Vokietijai 88:107 gali jaustis gana ramiai dėl kelionės į atkrintamąsias Rygoje, Juodkalnijos krepšinis išgyvena ypač sudėtingą momentą.
Juodkalniečiai šeštadienio vakarą 65:85 nusileido šeimininkei ir pirmadienio Lietuvos rinktinės varžovei Suomijai.
Po pralaimėjimo Lietuvai 67:94 juodkalniečių treneris Boško Radovičius rungtynes pakrikštijo „blogiausiomis šalies istorijoje“.
Dabar treneris atviravo: „Tai yra mano penktasis Europos čempionatas. Triskart buvau kaip asistentas, dukart – kaip vyriausiasis treneris. Turiu daug patirties ir žinau, ko tikėtis. Mes atvykome su labai nepatyrusia sudėtimi. Du ar trys žaidėjai negalėjo žaisti tokiame lygyje, kai kurie yra žaidę, bet atliko mažus vaidmenis. Manęs nestebina, kad pralaimime.“
Ar ir šią dvikovą įrašytų į tą blogiausių rungtynių metraštį?
„Po rungtynių su Vokietija ir Lietuva buvau piktas. Bet šios komandos nėra mums. Galbūt Švedija, galbūt Didžioji Britanija. Mums nėra lengva, bet stengiamės išlikti pozityvūs“, – sakė B.Radovičius, pabrėžęs, kad jo komanda dar nėra iškritusi iš kovos dėl kelialapių į Rygą.
Kalbėdamas B.Radovičius net kelis kartus pabrėžė, kad Juodkalnija turi ypač trumpą suolelį. Šeštadienį žaidė 8 Juodkalnijos krepšininkai.
Pagrindinis Juodkalnijos ramstis 34 metų 208 cm ūgio „Chicago Bulls“ centras ir Mato Buzelio komandos draugas atsiriekė daugiausia minučių – 35.
B.Radovičius netgi apgailestavo, kad turėjo ant jo pečių užkrauti tiek minučių.
Apgailestavo ir N.Vučevičius, tačiau dėl visai kitų priežasčių.
„Man tai nebuvo geros rungtynės. Padariau klaidų, nepataikiau svarbių metimų. Suomiai man apsunkino situaciją“, – savotišką signalą ir Lietuvos rinktinei nusiuntė N.Vučevičius.
Jis pelnė vos 7 taškus, atkovojo 12 kamuolių ir padarė 5 iš 20 Juodkalnijos klaidų. Didelio spaudimo sulaukęs N.Vučevičius pataikė vieną dvitaškį iš 8, vieną tritaškį iš 2 ir 2 baudų metimus iš 4.
Dabar jis bando įkvėpti jaunąją Juodkalnijos krepšinio kartą.
„Komandoje – geri vyrukai, daug dirbantys. Jų požiūris – geras. Taip, dauguma jauni ir nepatyrę, dauguma nėra žaidę tokio lygio čempionatuose, bet reikia mokytis iš klaidų. Visi tai darėme. Turime talento. Kai kuriems čia esantiems vyrukams tai – gera proga žaisti ir mokytis. Jie – Juodkalnijos krepšinio ateitis, todėl turime padėti jiems augti“, – sakė N.Vučevičius, kuriam tai – ko gero – paskutinis čempionatas su nacionaline komanda.
Rungtynėse su Juodkalnija suomių žvaigždė Lauri Markkanenas pelnė 26 taškus ir atkovojo 13 kamuolių.
Lietuvos ir Suomijos rinktinės susitiks 20 val. 30 min. pirmadienį. Tą pačią dieną juodkalniečiai 13 val. 30 min. žais prieš Švediją. Juodkalnija dar nėra praradusi šansų patekti į kitą etapą.
