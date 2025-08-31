Penktas žaidėjas per visą istoriją: pergalingose slovėnų rungtynėse – trigubas L. Dončičiaus dublis

Istorinį pasirodymą surengė L. Dončičius. Slovėnijos krepšinio žvaigždė per 30 minučių pelnė 26 taškus (7/12 dvit., 2/11 trit., 6/9 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir surinko 29 naudingumo balus.
Paskutinį kartą trigubą dublį Europos čempionate 2022 m. fiksavo Mateuszas Ponitka prieš tuo pačius slovėnus.
Iki šiol trigubą dublį Europos čempionatų istorijoje buvo surinkę keturi krepšininkai – kroatai Stojko Vrankovičius (1993 m.) ir Toni Kukočas (1995 m.), rumunas Rarešas Mandache'as (2017 m.) ir lenkas Mateušas Ponitka (2022 m.).
Luka DončičiusSlovėnijos vyrų krepšinio rinktinėtrigubas dviženklis
