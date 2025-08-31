Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Penktas žaidėjas per visą istoriją: pergalingose slovėnų rungtynėse – trigubas L. Dončičiaus dublis

2025 m. rugpjūčio 31 d. 17:03
Lrytas.lt
Slovėnijos rinktinė atsidarė savo pergalių sąskaitą Europos čempionate. Luka Dončičiaus vedami slovėnai 86:69 (16:10, 27:21, 21:17, 22:21) nugalėjo Belgijos komandą ir tęsia kovą dėl atkrintamųjų D grupėje.
Daugiau nuotraukų (1)
Istorinį pasirodymą surengė L. Dončičius. Slovėnijos krepšinio žvaigždė per 30 minučių pelnė 26 taškus (7/12 dvit., 2/11 trit., 6/9 baud.), atkovojo 10 kamuolių, atliko 11 rezultatyvių perdavimų ir surinko 29 naudingumo balus.
Paskutinį kartą trigubą dublį Europos čempionate 2022 m. fiksavo Mateuszas Ponitka prieš tuo pačius slovėnus.
Iki šiol trigubą dublį Europos čempionatų istorijoje buvo surinkę keturi krepšininkai – kroatai Stojko Vrankovičius (1993 m.) ir Toni Kukočas (1995 m.), rumunas Rarešas Mandache'as (2017 m.) ir lenkas Mateušas Ponitka (2022 m.).
Luka DončičiusSlovėnijos vyrų krepšinio rinktinėtrigubas dviženklis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.