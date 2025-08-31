Po pirmosios ispanų pergalės „Eurobasket 2025“ – S. Scariolo kirčiai FIBA organizacijai

Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
2025 m. rugpjūčio 31 d. 07:20
Ispanijos rinktinė šeštadienio vakarą Europos čempionate pasiekė pirmąją pergalę. Sergio Scariolo auklėtiniai Limassolyje 88:67 (24:16, 20:14, 28:17, 16:20) pranoko Bosnijos ir Hercegovinos komandą, kuriai tai buvo pirmasis pralaimėjimas pirmenybėse.
Po pirmųjų pirmenybių rungtynių ir pralaimėjimo Sakartvelui (69:83), ispanai antrajame mače atrodė gerokai tvirčiau ir jau pirmoje rungtynių pusėje susikrovė solidžią persvarą, kurios neiššvaistė iki pat finalinės sirenos.
Po susitikimo spaudos konferencijoje S. Scariolo pagyrė savo auklėtinius už susikaupimą ir komandinį indėlį, tačiau netrukus perėjo prie kritikos FIBA atžvilgiu.
„Žaidėjai buvo susitelkę. Pradėjome šiek tiek nervingai, bet energija, koncentracija ir intensyvumas leido parodyti gerą krepšinį, prie pergalės prisidėjo visi“, – sakė treneris.
Vos pasidžiaugęs pergale, S. Scariolo nukreipė kalbą į visai kitą temą – dopingo kontrolę po rungtynių.
Sekmadienį 18:15 val. ispanų laukia trečiasis mačas C grupėje prieš šeimininkę Kipro rinktinę, todėl papildomas naktinis testavimas komplikavo situaciją.
„Tai mano paskutinis čempionatas, todėl galiu leisti sau duoti patarimą FIBA – nereikėtų dopingo kontrolės organizuoti komandai, kuri žaidžia du vakarus iš eilės ir rungtynes baigia tik apie vidurnaktį.
Tai – nepagarba. Su tiek daug laisvų dienų testą galima buvo suplanuoti kitu metu, o ne tokiu absurdišku laiku. Tikiuosi, kad iš šios klaidos bus pasimokyta, nes FIBA gali ir privalo dirbti geriau“, – po rungtynių spaudos konferencijoje kalbėjo S. Scariolo.
Dabartiniams Europos čempionams C grupėje, be rungtynių su Kipru dar lieka sužaisti su Italijos ir Ispanijos rinktinėmis.
