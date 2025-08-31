Po rasistinių užgauliojimų – S. Francisco atsakas: „Tai išpuolis prieš žmogiškumą“

Šįkart jo auka tapo Prancūzijos rinktinės įžaidėjas Sylvainas Francisco, kuris po pergalės prieš slovėnus buvo užsipultas socialiniuose tinkluose. Prancūzijos krepšinio federacija iškart pareiškė besąlygišką paramą savo žaidėjui.
S.Francisco pasirodymas aikštėje buvo įspūdingas – jis pelnė 32 taškus, surinko 40 naudingumo balų ir tapo vienu pagrindinių pergalės kalvių.
Vis dėlto vakarą aptemdė incidentas rungtynių pabaigoje, kai prancūzas dar spėjo pelnyti du lengvus taškus jau nebesiginant varžovams. Po šio epizodo aikštėje kilo apsistumdymas, o netrukus po mačo gynėjas sulaukė rasistinių įžeidimų.
Savo viešame pareiškime S. Francisco rašė, kad rasizmo niekada nepriims tyliai. „Galite mane kritikuoti ar nekęsti už tai, ką padariau, bet buvo peržengta riba – buvo pasakyti rasistiniai komentarai. Toks elgesys kertasi su sporto bei bendruomenės vertybėmis, žeidžia ne tik mane, bet ir meta prastą šešėlį komandai, organizacijai bei šaliai“, – akcentavo „Žalgirio“ lyderis.
Jis pabrėžė, kad būti išvadintam N žodžiu, lyginamam su beždžione ar girdėti vergovės laikų terminus – tai nėra vien tik asmeninis įžeidimas.
„Tai išpuolis prieš žmogiškumą. Aš niekada nesutiksu su tokiu elgesiu ir tikiuosi, kad bus imtasi tinkamų veiksmų“, – rašė krepšininkas.
Sylvainas FranciscorasizmasPrancūzijos vyrų krepšinio rinktinė
