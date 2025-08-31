Mačo metu vienas iš Lietuvos rinktinės sirgalių rasistiškai užgauliojo Vokietijos rinktinės žvaigždę Dennisą Schroederį.
Įžeidimų sulaukęs vokietis kartu su komandos draugais ilgosios pertraukos metu ėmė kelti klausimus ir Lietuvos rinktinės atstovams, tarp kurių buvo ir žaidėjai, ir komandos vadovas Linas Kleiza.
Netrukus buvo sulaukta ir reakcijos – beždžionės garsus skleidusiam aistruoliui teko palikti areną, o po kelių valandų FIBA viešai paskelbė, kad uždraudė jam lankytis visose likusiose „Eurobasket 2025“ rungtynėse.
Tą pačią dieną sekė ir oficialus asociacijos „Lietuvos krepšinis“ atsiprašymas su organizacijos prezidento Mindaugo Balčiūno žodžiais.
Nemalonią situaciją iš arti stebėjęs rinktinės vadovas Linas Kleiza sekmadienį plačiau papasakojo apie Lietuvą tarptautinėje arenoje „išgarsinusį“ epizodą.
„Visu pirma, kol aš atėjau iki rūbinės, D.Schroederis buvo daug ką išsakęs Jonui Valančiūnui dėl mūsų sirgalių, kad jis yra atsakingas už tai. Aišku, pas visus vokiečių žaidėjus ir trenerius buvo emocijos, užtruko, kol jas nuraminome.
Aš nuėjau, išsiaiškinau, kas buvo. Vienas sirgalius turėjo konfliktą su D.Schroederiu, kuris virto į rasizmo skandalą. Mes, kaip rinktinė, esame prieš tokius dalykus. Kiek mes atsakingi už tai, tiek mes padarėme tuo klausimu. Dėl vieno sirgaliaus elgesio nereiktų tapatinti visų Lietuvos sirgalių.
Per visą mano karjerą nieko nėra panašaus atsitikę, mes turime geriausius sirgalius. Net nėra klausimo. Labai nedėkingas incidentas, bet taip plačiai „užmesti“ atsakomybę paprasčiausiai nėra teisinga.
FIBA turi perimti šį klausimą, išsiaiškinti visas aplinkybes. Tai nėra mūsų kaltė. Mes už sirgalius, ar kiekvieną iš sirgalių, atskirą žmogų, negalime atsakyti“, – samprotavo 40-metis rinktinės vadovas.
L.Kleiza taip pat pridūrė, kad savo akimis sirgaliaus įžeidinėjimų nei matė, nei girdėjo.
„Viskas buvo D.Schroederio ir vokiečių žaidėjų žodžiais. Aš net ne pro ten ėjau. Buvo kažkur parašyta, kad viską matėme, bet to nebuvo. Vokiečiai prašė manęs tai išspręsti, manau, kad geriausias dalykas tai išspręsti būtų su arena, apsaugos pagalba.
Mums, deja, sirgaliai taip pat yra pasakę daug įžeidžiančių frazių. Aišku, jokio rasizmo negali būti“, – samprotavo L.Kleiza.
Plačiau apie rasizmo skandalą galite skaityti čia.
Daugiau Europos čempionato naujienų – paspaudus čia.
***
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės rezultatai šiame Europos čempionate: 94:70 įveikta Didžioji Britanija, 94:67 nugalėta Juodkalnija, 88:107 nusileista Vokietijai.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
Linas KleizaDennisas Schroederisrasizmas
Rodyti daugiau žymių