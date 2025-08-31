„Dėl teisėjavimo truputėlį nerimauju“, – tarstelėjo Rimas Kurtinaitis, kurio komandai tenka ne tik atsigauti nuo įspūdingai žaidžiančios Vokietijos kirčio 107:88, bet ir pasiruošti pirmai dvikovai arenoje, kur Lietuvos aistruoliai nebebus vienvaldžiais lyderiais.
Suomijos rinktinė žaidžia sausakimšoje arenoje, o dieną iki rungtynių mieste įvyko jų rinktinės ir sirgalių susitikimas, per kurį buvo bandoma dar labiau įkvėpti ant emocijų bangos tarsi patyrusius banglentininkus kursuojančius krepšininkus. Jame dalyvavo apie tūkstantis aistruolių.
Treneriai ir krepšininkai mėgsta sakyti, kad kiekvienos rungtynės – pačios svarbiausios, tačiau pirmadienio dvikova su Suomija, kuri vyks 20 val. 30 min. – išties yra labai didelės svarbos.
Tai veikiausiai bus dvikova dėl antrosios B grupės vietos, nors ant Lauri Markkaneno pečių užsilipę suomiai vis dar svajoja į 2025 metų Europos čempionato atkrintamąsias Rygoje važiuoti iš pirmosios pozicijos. Jų rungtynės su pasaulio čempione Vokietija – trečiadienį.
65-erių treneris jau po rungtynių su Vokietija pasisakė apie suomių lyderį L.Markkaneną ir taip sulaukė netiesioginių būsimų varžovų atsakymų.
28 metų 213 cm ūgio „Utah Jazz“ puolėjas vidutiniškai renka po 32,3 taško ir „Eurobasket 2025“ čempionate kol kas atsilieka tik nuo NBA megažvaigždės slovėno Luka Dončičiaus (33). Artimiausias lietuvis – Rokas Jokubaitis su 17,7 taško, esantis 15-oje vietoje.
Vertindamas suomius R.Kurtinaitis užsiminė apie L.Markkaneno metamų baudų metimų skaičių, kuris – išties įspūdingas. Šis meta po daugiau nei 10 baudų metimų per rungtynes.
FIBA teisėjai dėl to jau yra sulaukę labai aštrios švedų reakcijos – kritiką išsakė treneris, tarp eilučių – dalis krepšininkų, o Švedijos žiniasklaidoje pasirodė aštrūs pareiškimai apie išskirtinį šeimininkų žvaigždės traktavimą. L.Markkanenas „Eurobasket 2025“ atidaryme metė 14 baudų metimų.
„Na, kaip ir turi būti toje šalyje, kurioje vyksta čempionatas, aš matau labai daug teisėjų pagalbos. Kiekvienas prisilietimas prieš Lauri Markkaneną yra traktuojamas kaip pražanga“, – šeštadienį sakė R.Kurtinaitis.
Dabar po treniruotės jis vėl pirštu dūrė į FIBA teisėjus: „Kiek mačiau, labai neramu dėl teisėjų pataikavimo vietinei komandai. Jeigu pamenate, su švedais L.Markkanenui buvo mažiausiai dvi puolimo baudos. Čia dėl teisėjavimo truputėlį nerimauju.“
Suomijos rinktinė dar niekada nėra nugalėjusi Lietuvos krepšininkų oficialiose rungtynėse, tačiau dar šeštadienį suomių strategas Lassi Tuovi ironiškai sureagavo, kad „Lietuva dar niekada nėra laimėjusi prieš Suomiją „Nokia“ arenoje“.
Tokių dar karštesnę kovą kaitinančių detalių yra ir daugiau. Štai arenoje pirmadienį rungtynes stebės ir Suomijos prezidentas Alexanderis Stubbas ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda.
Lietuviams reikėtų, kad tribūnose atsidurtų ir jiems palanki Fortūna – šeštadienį iki rngtynių pabaigos su Vokietija likus žaisti 30 sekundžių ant žemės krito už čiurnos susiėmęs Tadas Sedekerskis.
Sekmadienį jis treniruotę stebėjo prisėdęs ant kėdės – pats nesitreniravo. Netrukus krepšininkas atskleidė, kad jaučia čiurnos skausmą, bet į priekį žiūri pozityviai ir viliasi, kad galėsi padėti komandai.
T.Sedekerskio situaciją pakomentavo ir R.Kurtinaitis: „Mes dabar turime mažų problemų su T.Sedekerskiu. Jis yra pasisukęs koją, bet daktarai informavo, kad viskas iki pirmadienio turėtų būti normaliai. Šįvakar treniruotėje jo nebuvo, bet tikime, kad viskas bus gerai. T.Sedekerskio mums reikės, nes jis mobilus, aukštas, greitas, bet turime ir kitų žaidėjų.“
– Kaip komanda jaučiasi po pirmojo pralaimėjimo?
– Nesakyčiau, kad darome didelę tragediją. Pralaimėjome gerai komandai. Šiandieną žiūrėjome ne iškarpas, o du kėlinius pilnus.
Pripynėme klaidų gynyboje, o ne tai, ką ruošiamės.
Tris kėlinius viskas buvo „temoje“, o ketvirtajame palūžinėjome. Didelės tragedijos nedarome ir dėl to, kad dar reikia žaisti rungtynes.
Žinome klaidas ir bandysime jas ištaisyti. O tada kalbame apie suomius.
– Ką reikia daryti, kad L.Markkanenas nesurinktų savo skaičių?
– Nenoriu nieko sakyti, nes prisiskaičiau, ką suomiai galvoja ir susidėliojau vaizdą. Nenoriu, kad jie iš mano pasisakymų susidėliotų.
Žinome, ką daryti. Kaip pavyks – pažiūrėsime. Žinome, kad tikrai geras žaidėjas, visur aktyvus – tiek po krepšiu, tiek su kamuoliu, meta labai tolimus tritaškius.
Turime sukurpę planą ir pažiūrėsime, kaip pavyks jį įgyvendinti.
Jeigu grįšime prie vokiečių, tai pagrindinės dalies neįgyvendinome – sustabdyti greitą puolimą.
Dabar suomiai daug pelno taškų iš greito žaidimo.
Turime nori-nenori sustatyti juos į pozicinį krepšinį.
– Iki šiol žaidėte lyg šeimininkai, bet pirmadienį jau gali tekti pasijusti svečiais. Kokią tai gali turėti įtaką?
– Kiek mačiau, labai neramu dėl teisėjų pataikavimo vietinei komandai. Jeigu pamenate, su švedais L.Markkanenui buvo mažiausiai dvi puolimo baudos.
Čia dėl teisėjavimo truputėlį nerimauju.
Bet gera komanda. Per 20 metų surinkta stipriausia visų laikų komanda. Žaidžia namuose, su labai gera energija.
Pastangų visi įdeda po 120 procentų ir todėl laimi.
– Suomiai iškart pradeda žaisti emocingai, banga. Ar rungtynių pradžioje tikslas ir yra neleisti jiems įsijausti?
– Šis akcentas buvo vienas svarbiausių, nes žinojome, kad Vokietija 60 procentų taškų pelno greitame puolime arba iš ankstyvo puolimo. Tai akcentavome, bet mums nepavyko to įgyvendinti.
Suomiai žaidžia labai panašiai.
Akcentas visada yra pradėti rungtynes nuo to. Žinome, kaip reikia pradėti su suomiais, bet žiūrėsime, ar pavyks.
Su Vokietija iškart praleidome 3 tritaškius ir tai buvo neparanku.
Turime viską susidėlioję, reikia tik išpildyti.
– Tai – kova dėl antrosios vietos grupėje. Ar yra didelis skirtumas, žiūrint, kad atkrintamosiose laukia Latvija, Turkija?
– Mes negalime galvoti antra ar trečia. Mano filosofija tokia, kad varžovus rinktis nėra teisinga. Geriausia, kad tokiame trumpame periode, kaip Europos čempionatas ar olimpiada žaidi iš visų jėgų.
Niekada nebus laiko grįžti atgal. Mes nestatome užduoties rinktis kažką. Užduotis – laimėti.
Tokie pasirinkimai paprastai priveda prie nelaimės.
– Ar viena iš suomių grėsmių tai, kad beveik visi jų aukštaūgiai yra metantys?
– Grėsmė, bet turime susitvarkyti.
– Ar teko po rungtynių kalbėti su Dennisu Schroederiu apie lietuvių sirgaliaus rasistinę remarką jam?
– Ne, bet sutikęs jį su malonumu atsiprašyčiau. Neigiamai tai priėmiau. Jeigu atvirai, tai iš jūsų sužinojau, kodėl kilo tas ginčas, nes atėjau paskutinis.
Nėra gerai. Nėra teisinga. Privalome ir atsiprašėme, Linas (Kleiza, – red.) atsiprašė, aš viešai atsiprašau visų tautybių žmonių. Tokių dalykų negali būti.
Labai gaila, kad mes lietuviai, iš geros pusės nacionalistai, mylintis šalį, įžeidinėjame kitų šalių piliečius.
– Treneri, šeštadienį sporto bendruomenę sukrėtė žinia apie ledo ritulio legendos Mindaugo Kiero mirtį. Galbūt teko pažinoti?
– Pažinoti neteko, bet seku ledo ritulį. Žinau, kad dirbo ir rinktinės treneriu. Nežinau, kas ten įvyko, bet mačiau, kad vyksta tyrimas.
Labai gaila. Užuojauta artimiesiems, draugams. Jau nekalbu – tėvams.
Netekome dar vieno gero žmogaus.
Rimas KurtinaitisLauri MarkkanenasLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių