Smūgis Serbijos rinktinei: favoritai dėl traumos prarado vieną lyderių B. Bogdanovičių

„Meridian Sports“ skelbia, kad atlikti tyrimai atskleidė pakinklio raumens plyšimą, todėl gynėjas ant parketo šiame turnyre daugiau nepasirodys.
33-ejų krepšininkas susižeidė akistatoje su Portugalija, kurioje spėjo praleisti vos 15 minučių.
Iki tol pirmenybėse jis aikštėje vidutiniškai rungtyniavo po 20 minučių, pelnydavo po 9 taškus, atkovodavo 3,5 kamuolio, atlikdavo 4 rezultatyvius perdavimus ir rinkdavo 12,5 naudingumo balo.
Serbijos vyrų krepšinio rinktinėBogdanas BogdanovičiusTrauma
