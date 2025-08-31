Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Smūgis Serbijos rinktinei: favoritai dėl traumos prarado vieną lyderių B. Bogdanovičių

2025 m. rugpjūčio 31 d. 11:09
Lrytas.lt
Serbai sulaukė itin skaudžių naujienų – vienas komandos vedlių Bogdanas Bogdanovičius dėl traumos priverstas užbaigti pasirodymą Europos čempionate.
„Meridian Sports“ skelbia, kad atlikti tyrimai atskleidė pakinklio raumens plyšimą, todėl gynėjas ant parketo šiame turnyre daugiau nepasirodys.
33-ejų krepšininkas susižeidė akistatoje su Portugalija, kurioje spėjo praleisti vos 15 minučių.
Iki tol pirmenybėse jis aikštėje vidutiniškai rungtyniavo po 20 minučių, pelnydavo po 9 taškus, atkovodavo 3,5 kamuolio, atlikdavo 4 rezultatyvius perdavimus ir rinkdavo 12,5 naudingumo balo.
