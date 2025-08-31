Orai
Sportas
Krepšinis
2025 m. rugpjūčio 31 d. 14:55
Sidabrinė jaunųjų Lietuvos krepšininkų vasara: medalius skynė ir vaikinų, ir merginų rinktinės
2025 m. rugpjūčio 31 d. 14:55
Lrytas Premium nariams
2025 metų vasarą trys jaunųjų Lietuvos krepšininkų rinktinės iškovojo Europos pirmenybių sidabro medalius. Vis dėlto užduotis įvykdė ne visos mūsų šalies komandos.
Lietuvos vaikinų (U-16) krepšinio rinktinė
Lietuvos vaikinų (U-20) krepšinio rinktinė
Lietuvos merginų (U-20) krepšinio rinktinė
