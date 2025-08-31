Traumą patyrusio Latvijos rinktinės aukštaūgio čempionatas baigtas

Latvijos krepšinio federacija pranešė, kad krepšininkas patyrė pėdos traumą ir šiame turnyre daugiau rungtyniauti nebegalės.
Aukštaūgis trečiose rungtynėse susižeidė pačioje pradžioje – nuo ginčo kamuolio išmetimo buvo sužaista vos pusantros minutės.
Per dvejas čempionato rungtynes A. Gražulis aikštelėje vidutiniškai praleisdavo po 17 minučių, pelnydavo 7 taškus ir atkovodavo 3 kamuolius.
Grupių etape latviams dar liko du susitikimai – su Portugalijos bei Čekijos rinktinėmis.
