Traumą patyrusio Latvijos rinktinės aukštaūgio čempionatas baigtas

Latvijos rinktinei nesėkmingai prasidėjo namuose vykstantis Europos čempionatas. Pirmajame ture latviai neatsilaikė prieš turkus, o vakar nusileido Serbijos rinktinei. Negana to, komanda iki čempionato pabaigos neteko ir savo aukštaūgio Andrėjaus Gražulio.
Latvijos krepšinio federacija pranešė, kad krepšininkas patyrė pėdos traumą ir šiame turnyre daugiau rungtyniauti nebegalės.
Aukštaūgis trečiose rungtynėse susižeidė pačioje pradžioje – nuo ginčo kamuolio išmetimo buvo sužaista vos pusantros minutės.
Per dvejas čempionato rungtynes A. Gražulis aikštelėje vidutiniškai praleisdavo po 17 minučių, pelnydavo 7 taškus ir atkovodavo 3 kamuolius.
Grupių etape latviams dar liko du susitikimai – su Portugalijos bei Čekijos rinktinėmis.
