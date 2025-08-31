Vos neprisižaidę lenkai Europos čempionate iškovojo trečiąją pergalę iš eilės

Šeimininkai nuo pat pradžių šovė į priekį – pirmojo kėlinio viduryje po Jordono Loydo tritaškio įgijo 9 taškų persvarą (12:3). Vis dėlto islandai po paprašyto pasitarimo stabilizavo žaidimą, ir po pirmojo kėlinio skirtumas tarp komandų sumažėjo iki 3 taškų (19:16).
Antrajame ketvirtyje didžiąją laiko dalį vyko lygi kova, tačiau gerai kėlinį užbaigęs J. Loydas leido lenkams atitrūkti, ir po dviejų kėlinių pirmauti (41:32).
Trečiajame kėlinyje lenkai padidino persvarą iki dviženklės (56:42), o po 30 žaidimo minučių tvirtai kontroliavo situaciją (61:51).
Ketvirtajame kėlinyje islandai nepasidavė – po Elvaro Fridrikssono tolimo metimo sumažino atsilikimą iki vieno metimo (66:64). Likus žaisti 3 minutėms Šiaurės Europos atstovai netgi išsiveržė į priekį (70:73). Tuomet svarbų tritaškį pataikė Kamilas Laczynski (73:73), o apsigynę lenkai vėl pelnė taškus (75:73). Vėliau J. Loydas buvo tris kartus tikslus nuo baudų metimo linijos (78:73). O prie varžovų krepšio kelių neradę islandai turėjo pripažinti šeimininkų pranašumą (84:75).
Nugalėtojų gretose rezultatyviausias buvo J. Loydas. Natūralizuotas amerikietis per 31 žaidimo minutę surinko 26 taškus (5/7 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 13/14 baudų).
Pasižymėjo ir kitas vienas Lenkijos rinktinės lyderių – Mateušas Ponitka, 32 metų lenkas per 28 minutes pelnė 18 taškų (5/8 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 2/4 baudų), atkovojo 8 kamuolius ir išdalino 8 rezultatyvius perdavimus.
Islandijos gretose išsiskyrė Tryggvi Hlinasonas, surinkęs 21 tašką (9/11 dvitaškių, 3/5 baudų).