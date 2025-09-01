„Eurobasket“ 2025 dvikovoje lietuviai 81:78 pranoko Suomijos krepšininkus ir pakilo į antrąją vietą B grupėje.
Iškovota pergalė saldi, bet ketvirto kėlinio pradžioje krepšinio rinktinės žaidėjai griebėsi už galvų – kairįjį kelį susižeidė pagrindinis ekipos įžaidėjas R.Jokubaitis.
24-erių gynėjas aikštę paliko tik su medikų pagalba. Kol kas nėra aišku, koks krepšininko traumos rimtumas.
„Tokios dvejopos nuotaikos. Patenkinti, laimėjome, labai reikalinga ir sunki pergalė, bet tas šiek tiek apkartino“, – po rungtynių kalbėjo J.Valančiūnas.
Pirmadienio vakarą į Tameperės „Nokia“ areną suplūdo apie 13 tūkst. krepšinio sirgalių. Nors didžioji dalis jų palaikė vietos komandą, tribūnose buvo girdimas ir Lietuvos palaikymas, o prie jo prisidėjo ir mačą gyvai stebėjęs šalies prezidentas Gitanas Nausėda.
Akistatos pradžia nieko gero nežadėjo – užsivedę Suomijos krepšininkai įgijo ankstyvų pranašumą. Vis dėlto lietuviai nepasimetė, žaidė ramiai, laikėsi savo plano, o prie ryškiausios priešininkų žvaigždės 213 cm ūgio Lauri Markkaneno pastatė gynėjo grandyje rungtyniaujantį Margirį Normantą, kuris su savo užduotimi susitvarkė puikiai.
Mačą Rimas Kurtinaitis apskritai nusprendė pradėti nestandartiniu penketu – jame nebuvo nei Jono Valančiūno, nei Tado Sedekerskio, apie kurio dalyvavimą šioje akistatoje apskritai nebuvo aišku iki pat jos pradžios.
Pirmojo kėlinio viduryje į aikštę žengė Jonas, vėliau prie jo prisijungė ir Tadas, o lietuviai antrojo ketvirčio pradžioje pirmą kartą rungtynių metu išsiveržė į priekį.
Antrasis kėlinys apskritai tapo Suomijos košmaru puolime – geležinė Lietuvos gynyba smaugė varžovus iki tokio lygio, kad jie vos gaudė kvapą. Ne išimtimi tapo ir L.Markkanenas, kuris nebuvo panašus į save. Po pirmosios akistatos pusės Lietuva buvo priekyje 45:36.
„Margo (M.Normantas buvo raktas į pergalę). Jis turėjo didelį uždavinį „išimti“ jų pagrindinį žaidėją su kuriuo jis dirbo visas rungtynes. Visi, kas buvo išsikeitę ant L.Markkaneno dirbo dvigubai. To pasėkoje ir pasiekėme pergalę“, – komandos draugu džiaugėsi J.Valančiūnas.
Pranašumą lietuviai išlaikė ir po pertraukos. Po R.Jokubaičio netekties varžovai artėjo, bet Lietuvos krepšininkams pavyko atsilaikyti ir iškovoti labai svarbią pergalę.
„Susigrupavome iš naujo. Už Roką. Jis tiek dirbo už mus. Dar didesnė motyvacija buvo užbaigti už jį“, – samprotavo J.Valančiūnas.
Dabar R.Kurtinaičio auklėtinių lauks poilsio diena, o grupių etapą lietuviai užbaigs trečiadienį, akistata su Švedija.
– Ar šiose rungtynėse jutosi „pagarbos švilpukų“ Suomijos rinktinei? – Lrytas paklausė J.Valančiūno.
– Teisėjavimas yra lygus. Ir mums, ir jiems. Viskas gerai, tai yra čempionatas, ne namų varžybos, nors ir namuose žaidžia.
– Ar galima kažkaip logiškai paaiškinti, kaip M.Normantui pavyko taip apsiginti prieš 19 cm aukštesnį ir daugiau nei po 30 taškų metantį žaidėją?
– Ne ūgyje esmė (juokiasi). Su energija ėjo, štai, pabalęs stovi (rodo ranka į M.Normantą). Pavargęs turbūt (juokiasi).
– Starto penkete vietoj jūsų šį kartą pasirodė Marekas Blaževičius, kuris sužaidė sėkmingas rungtynes. Kaip vertinate jo pasirodymą?
– Super. Suomija yra įdomi komanda, neturi išreikštų didelių žmonių. Planas buvo toksai, pasiteisino super. Sunku juos išgaudyti, kai jie visi laukia prie tritaškio linijos, galbūt ir man būtų buvę nepatogios rungtynės gynyboje.
Marekas padarė nuostabų darbą. Super. Su gimtadieniu (pirmadienį M.Blaževičius šventė gimtadienį).
– Kaip vertinate Igno Sargiūno bloką mačo pabaigoje?
– Viskas, kas mūsų naudai yra reikalinga ir džiugina.
– Ką prezidentas G.Nausėda tarė rūbinėje?
– Pasveikino. Tikrai malonu sulaukti dėmesio iš prezidento. Nesustojame, judame toliau.
– Kol kas Europos čempionate yra karšta tema dėl dviejų rungtynių per dvejas dienas. Kaip pats vertinate tokį formatą?
– Nežinau. Ne vieną kartą esu taip žaidęs per savo karjerą. Kaip ir viskas neblogai, labai nesiskundžiu.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės rezultatai šiame Europos čempionate: 94:70 įveikta Didžioji Britanija, 94:67 nugalėta Juodkalnija, 88:107 nusileista Vokietijai.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).