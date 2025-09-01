Europos čempionato B grupės šeimininkai kol kas žygiuoja be pralaimėjimų: trejos rungtynes – trys pergalės. Tiesa, Lassi Tuovi auklėtiniai kol kas turnyre kovėsi ne su pačiais stipriausiais varžovais.
Suomija – 93:90 palaužė Švediją, 109:79 nušlavė Didžiąją Britaniją, o šeštadienį 85:65 susitvarkė su Juodkalnija. Šios trys pergalės atvėrė suomiams kelią į Rygoje (Latvija) vyksiančias turnyro atkrintamąsias varžybas. Tiesa, šeimininkams to negana.
„Mes labai laukiame mačo su Lietuva. Žinome, kad tai galingas varžovas, bet Suomija čia yra nenugalima“, – teigė Suomijos komandą Tamperėje palaikanti Laura.
Ji ir dar per tūkstantis kitų suomių sirgalių sekmadienį vakare susirinko į vieną iš Tamperės miesto aikščių, kurioje įvyko specialus vietos aistruoliams skirtas renginys.
Rinktinę palaikantys suomiai iš arti galėjo pamatyti savo dievukus – mačo su Lietuva išvakarėse buvo surengtas Suomijos rinktinės susitikimas su sirgaliais.
Kiekvienas iš pristatytų Suomijos rinktinės žaidėjų gavo audringą porciją šūksnių bei plojimų. Kad ir kaip bebūtų keista, audringiausiai iš visų buvo sutiktas ne garsiausias Suomijos krepšinio vardas Lauri Markkanenas.
Sirgaliai tiesiog pašėlo, kai ant scenos užlipo 18-metis Miikka Muurinenas. Jis – vietos sirgalių numylėtinis, skrajojantis 210 cm ūgio Suomijos krepšinio talentas.
„Mes mylime Miikką. Tai mūsų šalies krepšinio ateitis“, – samprotavo sirgalius Luka.
Jaunasis krepšininkas vidutiniškai per dvikovą šiame čempionate įmeta po 4,7 taško, atkovoja po 2 kamuolius ir renka po 4,7 naudingumo balus.
Vis dėlto didžiausiu galvos skausmu pirmadienio mače Lietuvai greičiausiai taps ne jis, o 28-erių L.Markkanenas.
„Utah Jazz“ žvaigždė kol kas yra nesulaikoma jėga Tamperėje vykstančiame turnyre. 213 cm ūgio puolėjas pirmose rungtynėse prieš Švediją įmetė 28, mače prieš Didžiąją Britaniją suvertė net 43 taškus, o šeštadienio dvikovoje su Juodkalnija varžovams „sušėrė“ 26 taškus.
„Daug kas priklausys, ar Lietuvai pavyks sustabdyti L.Markkaneną. Kol kas jis žaidžia nuostabiai. Jei jis turės gerą vakarą, manau, Lietuvos lauks labai daug problemų“, – pridūrė Laura.
Pirmadienį vyksiantis Lietuvos mačas su Suomija bus ypatingas ir atmosferos prasme. Tamperėje vykstančiose kovose suomius nuolat palaiko pilnutėlė apie 13 tūkst. žiūrovų talpinanti „Nokia“ arena.
Savo atsvarą turi ir Lietuva – į trečiąjį pagal dydį Suomijos miestą atvyko ir gausus būrys mūsų sirgalių: akistatoje su Vokietija rungtynes tribūnose stebėjo per 5 tūkst. lietuvių.
Mačą pirmadienį gyvai „Nokia“ arenoje turėtų stebėti ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, kuris yra suplanavęs vizitą Suomijoje.
„Jūsų sirgaliai – unikalūs. Pastarosiomis dienomis Tamperė tapo „žalesnė“. Rungtynės turėtų būti ypatingos ne tik dėl krepšinio, bet ir dėl atmosferos arenoje“, – tęsė Luka, gyvai stebėjęs visas trejas pirmąsias Suomijos krepšinio rinktinės“ Eurobasket 2025“ rungtynes.
Iš viso Lietuvos ir Suomijos krepšinio rinktinės tarpusavyje pečius surėmusios buvo 11 kartų. Vos du sykius pranašesni buvo suomiai. Tiesa, Lietuva suomiams dar niekada nėra pralaimėjusi oficialių rungtynių (abu patirti pralaimėjimai buvo draugiškų akistatų metu).
Suomijos ir Lietuvos rungtynės Tamperės „Nokia“ arenoje vyks pirmadienį, 20:30 val.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės rezultatai šiame Europos čempionate: 94:70 įveikta Didžioji Britanija, 94:67 nugalėta Juodkalnija, 88:107 nusileista Vokietijai.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).
