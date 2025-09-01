Buvęs Mato Buzelio bendraklubis keliasi į Šaro „Fenerbahce“

Kaip praneša „BasketNews“ žurnalistas Donatas Urbonas, turkų klubas derina paskutines kontrakto detales su ilgamečiu NBA krepšininku Talenu Hortonu-Tuckeriu.
Pasak D.Urbono, 25-erių amerikietis šiuo metu svarsto ir apie galimybę pasilikti stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje, tačiau nesulaukus pasiūlymų jo kelias vestų būtent pas Šarą.
Praėjusį sezoną T.Hortonas-Tuckeris Čikagos komandos sudėtyje sužaidė 58 rungtynes, visas jas pradėdamas nuo atsarginių suoliuko, per kurias rinko po 6,5 taško, 1,7 atkovoto kamuolio ir 1,4 rezultatyvaus perdavimo.
Nors gynėjas – tik 193 cm ūgio, jo ištiestų rankų ilgis (angl. wingspan) – daugiau nei įspūdingas: 216 cm.
2020-aisiais būsimasis „Fenerbahce“ naujokas pateko į NBA metraščius, su „Los Angeles Lakers“ ekipa tapęs jauniausiu amerikiečiu, kada nors laimėjusiu šios lygos titulą. Bendroje įskaitoje jį lenkia tik serbas Darko Miličičius.
Stambulo Fenerbahce UlkerŠarūnas JasikevičiusEurolyga
Rodyti daugiau žymių