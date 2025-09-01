Pirmadienį Švedijos rinktinė 81:87 pralaimėjo Juodkalnijos rinktinei, kurioje pirmaisiais smuikais griežė fenomenaliai pasirodęs 34 metų 208 cm ūgio Nikova Vučevičius iš „Chicago Bulls“.
Dabar Švedijos krepšinio viltys patekti į kitą etapą gula ant dviejų momentų ir abejuose figūruoja Lietuvos rinktinė.
Pirmadienį švedų negelbėjo nei dar vienas tvirtas jaunojo talento iš NBA 21 metų 196 cm ūgio Pelle Larssono pasirodymas.
N.Vučevičius pelnė 23 taškus, atkovojo 15 kamuolių ir surinko net 40 naudingumo balų, o švedų gynėjas – 28 taškus, atkovojo 7 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 28 naudingumo balus.
„Dabar galvojome apie šias rungtynes, o ryt – jau apie Lietuvą“, – nunarinęs galvą tarstelėjo kitas Badalonos „Joventut“ atstovas Ludvigas Hakansonas.
Šiose rungtynėse vėl netrūko ginčų su teisėjais, ypač paskutinę minutę, tačiau krepšininkas, skirtingai nei jo komanda ir žiniasklaida po dvikovos su Suomija 90:93, kalbėti apie arbitrus šįkart nenorėjo: „Nekomentuosiu teisėjų darbo.“
Geriausiai Švedijos rinktinės dabartinę situaciją treneris Mikkas Riipinenas: „Rezultatas nuvylė. Esu labai nusivylęs, kad mums nepavyko laimėti per tokias svarbias rungtynes mūsų šaliai.“
Tad ko dabar „Eurobasket 2025“ B grupėje Tamperėje reikia Švedijai?
38-erių Liudvigbsburgo „Riesen“ treneris vėl kreipėsi į savo tautiečius su prašymu palaikyti Švediją svarbiausioje kovoje, kuri lauks trečiadienį. 16 val. 30 min. Švedija stos prieš Lietuvos rinktinę, kuri savo rankose jau gali ir turėti kelialapį į Rygą, jeigu pirmadienį nugalės Suomiją.
Tad kalbėdamas apie tautiečius M.Riipinenas turėjo omenyje ne tik Švedijos rinktinės sirgalius.
M.Riipinenas gimė Norvegijoje suomių šeimoje. Po tėvų skyrybų jis su mama išvyko gyventi į Švediją. Dabar jis turi dvigubą pilietybę – Suomijos nuo gimimo ir Švedijos nuo 16 metų. Pastarasis strategui atvėrė duris į Švedijos jaunimo iki 16 metų komandą.
„Stengsimės iš visų jėgų. Per šias rungtynes dar negalvojau apie Lietuvą. Bet tai – labai stiprūs varžovai, iki šiol čia žaidžia labai gerai. Jie aukšti, stiprūs, patyrę. Mums reikės žaisti beveik tobulas rungtynes, kad laimėtume. Bet spaudimas – jiems, nes jie visada turi mus nugalėti“, – spaudimą nuo savo komandos pečių nuiminėjo M.Riipinenas.
Pastarasis neslėpė, kad pirmadienį vakaro kovoje norėtų pamatyti, kovoje dėl antrosios vietos grupėje triumfuoja šeimininkė Suomija.
„Suomijai ir pačiai svarbu laimėti šias rungtynes. Bet tikiuosi, kad mano žmonės iš Suomijos gali laimėti ir padės mums darkart. Per paskutines rungtynes paprašiau jų sirgalių palaikyti mūsų komandą ir jie tai darė labai gerai. Tikiuosi, kad Lassi Tuovi (Suomijos treneris, – red.) ir Lauri Markkanenas laimės. Tai mums reikštų daug, tačiau manau, kad jie tai padarys dėl savęs“, – sakė M.Riipinenas.
Pagrindinė švedų varžovė dėl paskutinio kelialapio į Rygą Juodkalnija trečiadienį žais su absoliučia grupės autsaidere Didžiąja Britanija.
Spaudos konferencijos vedėjas netgi replikavo M.Riipinenui, kad galbūt jam reikėtų tikėtis ir Didžiosios Britanijos pergalės.
„Mums reikia daug dalykų, bet sveikiname Juodkalniją“, – tarstelėjo strategas.
TamperėEurobasket Tamperė RygaŠvedijos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių