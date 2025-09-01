Europos čempionato B grupės „Nokia“ arena šįkart nusidažė balta ir mėlyna spalvomis – vietinių sirgalių jau buvo žymiai daugiau, o ir Lietuvos gerbėjai buvo perkelti iš centrinio sektoriaus į atokesnes tribūnas, tad kiekvienas aistruolis buvo ypač svarbus.
G.Nausėda į rungtynes atvyko kartu su pirmąja ponia Diana Nausėdiene, pasirodė ir prezidento vyriausiasis patarėjas Frederikas Jansonas.
„Mes lažinomės tarpusavyje. Tikiu, kad pergalė bus, bet žaidime gali būti visokių momentų. Gali būti ir atsilikimas, bet svarbiausia išlaikyti lietuviams būdingą kantrybę, išlaukti savo momento ir perlaužti žaidimą. Bus sunku.
Prognozės – nedėkingas dalykas, bet ką jau padarysi – surizikavau jau ir viskas“, – nusijuokė prezidentas.
Po mėlynu švarku jis dėvėjo žalios spalvos polo stiliaus marškinėlius. D.Nausėdienė buvo su geltonos spalvos švarkeliu.
G.Nausėda Lietuvos ir Suomijos rinktinių rungtynes, krikštijamas kaip kova dėl antrosios B grupės vietos (už vokiečių, – red.) stebės kartu su Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu.
Paklaustas, ką mano apie Rimo Kurtinaičio rinktinės žaidimą G.Nausėda pateikė įžvalgų: „Tikrai neblogą. Visiškai nauja rinktinė, naujas braižas. Akcentas – į gynybą, bet su vokiečiais kaip tik to akcento į gynybą aš ir nepamačiau. Matyt, to gynybos šlifavimo dar reikia ir kur jeigu ne su geriausiomis komandomis tą gynybą šlifuoti.
Šiandieną bus matyti, ar tos pastangos stiprinti ir žaisti nuo gynybos duoda vaisių.“
Prezidento G.Nausėdos prognozė dėl sudėtingesnės pradžios buvo tiksli – lietuviai pirmą kartą į priekį išsiveržė tik antrajame kėlinyje, sužaidus minutę – 22:21.
Lietuvos rinktinė trečiadienį 16 val. 30 min. dar žais su Švedijos rinktine.
Atkrintamosios – rugsėjo 6 dieną Rygoje.
Gitanas NausėdaAlexanderis StubbasTamperė
Rodyti daugiau žymių