Įspūdingai įtemptame mače Juodkalnija išsaugojo šansus patekti į atkrintamąsias

Dėl vietos jose Juodkalnija trečiadienį kovos su Didžiąja Britanija. Ši balkanų atstovų pergalė užvėrė tiesioginį kelią į jas ir lietuviams, kuriems švedų pergalė būtų buvusi parankesnė ir jos dėka Rimo Kurtinaičio auklėtiniai jau būtų buvę tikri savo vieta atkrintamosiose.
Juodkalniją į priekį vedė „Chicago Bulls“ centras Nikola Vučevičius, per 36 minutes pelnęs 23 taškus (6/11 dvit., 3/4 trit.), atkovojęs 15 kamuolių ir surinkęs net 40 naudingumo balų.
Juodkalnijos natūralizuotas amerikietis Kyle'as Allmanas per pirmąsias 35 mačo minutes buvo prametęs visus 9 metimus (0/5 dvit., 0/4 trit.), tačiau tuomet pačiu svarbiausiu komandai metu atsigavo ir pradėjo pelnyti vieną tašką po kito. Rungtynes gynėjas baigė su 10 taškų, 7 rezultatyviais perdavimais ir 11 naudingumo balų.
Nesulaikomas švedų sudėtyje buvo Pelle Larssonas, per skausmus, kurie pareikalavo jam rungtynių metu tvarstyti alkūnę, pelnęs 28 taškus (7/11 dvit., 3/8 trit.), atkovojęs 7 kamuolius ir surinkęs 29 naudingumo balus.
Rungtynes šiek tiek užtikrinčiau pradėjo juodkalniečiai, pirmojo kėlinio antroje pusėje susikrovę nedidelį šešių taškų pranašumą (14:8). Po pirmųjų dešimties minučių turėtą kelių taškų iniciatyvą balkanų atstovai išsaugojo ir antrajame ketvirtyje, kontroliavę rungtynių eigą ir tik paskutinėmis pirmosios pusės sekundėmis leidę švedams atsilikimą sumažinti iki tų pačių 6 taškų (40:34).
Po ilgosios pertraukos švedai sugrįžo nusiteikę pakeisti esamą situaciją ir spurtavo 10:0 (44:42). Visgi N.Vučevičiaus vedami juodkalniečiai sugebėjo išlyginti rezultatą ir ketvirtąjį kėlinį pasitiko atsilikdami tik minimaliai (64:65).
Ketvirtajame kėlinyje atsigavęs K.Allmanas vedė Juodkalniją į priekį. Gynėjas per keletą minučių pelnė 10 taškų ir suteikė iki tol trejas rungtynes iš eilės triuškinamai pralaimėjusiai rinktinei gaivaus oro gurkšnį.
Lemiamomios akimirkomis Juodkalnija sužaidė solidžiau tiek gynyboje, tiek ir puolime ir nugvelbė pergalę iš švedų rankų.