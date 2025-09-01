Šalies vadovo žodžiai buvo pranašiški – pirmadienį Lietuvos krepšinio rinktinė 81:78 palaužė suomius ir iškovojo labai svarbią pergalę B grupėje.
Tiesa, saldų laimėjimą apkartino ketvirtojo kėlinio pradžioje pagrindinio įžaidėjo Roko Jokubaičio patirta trauma. Gynėjas pakreipė kairįjį kelį ir aikštę paliko tik su medikų pagalba.
„Džiaugsmingos nuotaikos dėl pergalės, bet niūresnės dėl Rokelio“, – po mačo kalbėjo Ignas Sargiūnas.
Tiesa, kiek vėliau jis patvirtino, kad R.Jokubaičiui galimai pavyko išvengti niūriausio scenarijaus.
„Kiek žinau, nėra blogiausias scenarijus. Aš pats tiksliai nežinau, bet kiek supratau... Neįsivaizduoju, kokia situacija. Kažkas su keliu „suvaikščiojo“, bet kiek supratau, galima atstatyti, bet, kiek supratau, blogiausio scenarijaus išvengta“, – teigė I.Sargiūnas.
Rimas Kurtinaitis neeilinį planą panaudojo jau nuo pirmųjų akistatos minučių – prie ryškiausios varžovų žvaigždės Lauri Markkaneno stojo beveik 20 centimetrų už jį žemesnis gynėjas Margiris Normantas.
Varžovų lydeirs nebuvo panašus į save. Įprastai taškus lyg obuolius nuo medžio raškanti „Utah Jazz“ žvaigždė šį kartą savo kelyje sutiko tokią gynybą, kokios dar šiame čempionate jam neteko patirti.
„Stiprus devynetas, – paklaustas, kokį pažymį būtų galima M.Normantui už gynybą prieš L.Markkaneną kalbėjo I.Sargiūnas. – Nes 10 su tokiais žaidėjais (kaip L.Markkanenas) nebus. Na, gerai, rašau 10.“
Vilniaus „Ryto“ gynėjas pridūrė, kad sėkmingą gynybą prieš ryškiausią varžovų žvaigždę lėmė ir komandinės pastangos.
„Užšokom kaip skėriai. Bandėme tvarkytis komandiškai, bet toną uždavė Margo (M.Normantas). Didžiausia pagarba jam“, – šyptelėjo I.Sargiūnas.
Kiek slogiau mačą pradėję lietuviai nepasimetė – greitai pasivijo varžovus, o antrojo kėlinio metu persvėrė rezultatą.
Nuo tos akimirkos Lietuvos rinktinė užtikrintai kontroliavo reikalus aikštėje. Tiesa, po R.Jokubaičio netekties varžovai dar bandė kabintis ir mažinti atsilikimą, bet mačo pabaigoje labai svarbiu blokuotu metimu suspindo būtent I.Sargiūnas.
„Smagu. Smagu padaryti tokį epizodą, bet mačą užbaigėme visi kartu. Pagarba Margiriui, kaip tvarkėsi su L.Markkanenu, tada Tado galutinis tritaškis užbaigė rungtynes. Visi prisidėjo“, – samprotavo 25-erių gynėjas.
Jis taip pat nusilenkė pirmadienį savo gimtadienį minėjusiam Marekui Blaževičiui.
24-erių vidurio puolėjas akistatą pradėjo starto penkete ir sėkmingai įsiliejo į žaidimą.
„Smagu, kad gerai sužaidė, smagu, kad Marekas su energija užsibaigdavo ir tuos kamuolius pasiimdavo“, – kalbėjo I.Sargiūnas.
Paklaustas, kokios dovanos lauks jo komandos draugo, gynėjas šyptelėjo: „Torčiukas ir polsisis“.
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės rezultatai šiame Europos čempionate: 94:70 įveikta Didžioji Britanija, 94:67 nugalėta Juodkalnija, 88:107 nusileista Vokietijai.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).