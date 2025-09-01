Per mažiau nei parą net dvejas rungtynes Europos krepšinio čempionate sužaidusi Lietuvos rinktinė pagaliau sulaukė nedidelio poilsio, bet ir pastarasis truko neilgai. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai sekmadienį surengė vakarinę treniruotę prieš artėjantį mačą su Suomija.
Lietuviai mačą su suomiais pasitinka po skaudaus pralaimėjimo šeštadienį – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 88:107 nusileido Vokietijai.
Šiame Europos čempionate savo patirtimi kartu su rinktine dalinasi ir legendinis šalies krepšininkas L.Kleiza – šiuo metu jis užima nacionalinės komandos vadovo pareigas.
„Toliau dirbame, stengsimės. Reikia ištaisyti tuos dalykus, kuriuos galima ištaisyti iš šeštadienio rungtynių su Vokietija. Nekalbu apie talentą, šeštadienį ne talento reikėjo, buvo pralaimėta fizinė kova, tai buvo labai geras testas su tokia komanda, pažiūrėsime, ką mes iš to pasiimsime.
Kiek blogai žaidėme, dar vis tiek sugebėjome kažkuriuo metu būti rungtynėse“, – į rinktinės žaidimą per pirmąsias trejas rungtynes žvelgė 40-metis L.Kleiza.
Būsima lietuvių varžovė Suomija turnyre kol kas žygiuoja užtikrintai. Lassi Tuovi auklėtiniai nuskynė tris pergales per trejas rungtynes – 93:90 palaužė Švediją, 109:79 nušlavė Didžiąją Britaniją, o šeštadienį 85:65 susitvarkė su Juodkalnija.
Neabejotinas Suomijos rinktinės lyderis – 28-erių „Utah Jazz“ klubo puolėjas Lauri Markkanenas.
Suomių krepšinio žvaigždė yra sunkiai sulaikoma jėga ir šiame Europos čempionate – pirmose rungtynėse prieš Švediją įmetė 28, mače prieš Didžiąją Britaniją suvertė net 43 taškus, o šeštadienio dvikovoje su Juodkalnija varžovams įvertė 26 taškus.
„Suomiai – labai pavojinga komanda. Žaidžia labai greitai, meta labai daug. Turi tą pasitikėjimą namuose. Tai bus užduotis visiems. Jei mes išeisime ir nusileisime fiziškumu kaip vokiečiams, turėsime labai ilgą vakarą“, – į būsimą varžovą žvelgė rinktinės vadovas.
Kol kas vis dar nėra aišku, ar pirmadienio mače su Suomija Lietuvai galės padėti vienas iš rinktinės gynybos ramsčių Tadas Sedekerskis.
27-erių puolėjas susižeidė koją pačioje rungtynių su Vokietija pabaigoje ir praleido sekmadienį vykusią treniruotą. Ją krepšininkas nuo atsarginių žaidėjų suolo stebėjo su šlepetėmis.
„Jis dažnai būna su šlepetėmis (juokiasi). Net jei ir negalės žaisti, tam ir yra kiti žaidėjai. Kažkas turi įeiti į tą vaidmenį, pirmadienį bus daug darbo stabdant L.Markkaneną“, – samprotavo L.Kleiza.
Paklaustas, kuris iš žaidėjų, galėtų užimti T.Sedekerskio poziciją, buvęs krepšininkas juokavo: „Aš!“.
Prieš mačą su suomiais Lietuvos krepšinio rinktinės treneris Rimas Kurtinaitis teigė, kad Suomija, kaip čempionato rengėja, o ypač jos žvaigždė L.Markkanenas sulaukia labai daug teisėjų „pagarbos švilpukų“. Ar su tuo sutinka L.Kleiza?
„Kiekviena NBA žvaigždė gauna pagarbos švilpukų ir gauna jų daug. L.Markkanenas dar meta ir pataiko daug. Matome daug naujų žaidėjų, kurių ūgis 205, 206 cm, su kamuoliu žaidžia, atakuoja, provokuoja daug baudų. Kiek jis, po 20 baudų meta? (Žurnalistai pataiso, kad 12).
12? Ai, dar normaliai. Bet kiek teko žiūrėti, tas pats Luka Dončičius gauna daug baudų, kiti žaidėjai gauna daug baudų, taip pat ir FIBA teisėjai prisideda, kartais teisėjams tos žvaigždės irgi yra žvaigždės“, – tęsė jis.
Paklaustas, ar L.Kleiza sulaukdavo tokios teisėjų malonės, 2007-ųjų Europos čempionato bronzos medalių laimėtojas šyptelėjo: „Ne, niekada iš teisėjų neturėjau pagarbos. Nebuvau žvaigždė (juokiasi)“.
Europos čempionate įnirtingos kovos vyksta ne tik B grupėje, kurioje rungtyniauja Lietuva, bet ir kitose arenoje. Štai, pavyzdžiui, netikėtus pralaimėjimus jau patyrė Ispanijos ir Prancūzijos rinktinės. Ar kuri iš komandų jau nustebino rinktinės vadovą?
„Labai greitai pasidarėme išvadas – kas laimės, kas nelaimės. Matome, nėra viskas taip paprasta – atsiranda ir traumos, kai kurios komandos žaidžia sunkiau. Manau, kad prognozuoti šį čempionatą bus labai sudėtinga.
Aišku, vokiečiai – viena iš komandų favoričių: demonstruoja tikrai gerą formą, jų susižaidimas, be traumų, viskas atrodo solidžiai, bet kas čia kaip užsibaigs dar anksti sakyti“, – užbaigė jis.
Suomijos ir Lietuvos rungtynės Tamperės „Nokia“ arenoje vyks pirmadienį, 20:30 val.
***
Lietuvos rinktinės draugiškos rungtynės: Lietuva – Estija 89:68, Turkija – Lietuva 70:91, Lietuva – Sakartvelas 77:54, Latvija – Lietuva 105:109 (po pratęsimo), Lietuva – Slovėnija 94:72, Lietuva – Turkija – 81:84, Lietuva – Islandija 96:83.
2025 metų Europos vyrų krepšinio čempionato B grupė: Lietuva, Vokietija, Suomija, Didžioji Britanija, Juodkalnija, Švedija.
Lietuvos rinktinės rezultatai šiame Europos čempionate: 94:70 įveikta Didžioji Britanija, 94:67 nugalėta Juodkalnija, 88:107 nusileista Vokietijai.
Lietuvos rinktinės B grupės grafikas: su Suomija (rugsėjo 1, 20:30), su Švedija (rugsėjo 3, 16:30).