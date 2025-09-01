Latvijos krepšininkai išplaukė į atkrintamųjų mačų vandenis – padėjo pergalė prieš portugalus

Pirmąsias vietas šioje grupėje išsiaiškins Turkija ir Serbija. Dėl ketvirtosios vietos varžysis po vieną laimėjimą turintys ir latviams nusileidę portugalai ir estai.
Latviai bandė kuo greičiau atitrūkti, bet pirmame kėlinyje jie susikrovė vos 2 taškų persvarą – 23:21.
Antrą ketvirtį šeimininkai pradėjo 16:3 ir pabėgo 39:24. Prie šios sėkmės prisidėjo latvių žvaigždė Kristapas Porzingis, kuris pelnė per žaistas 8 minutes 14 taškų.
Kaip nesustabdomas traukinys antrame kėlinyje žaidęs latvių lokomotyvas dvidešimties minučių tarpinį finišą kirto pirmaudami 50:28.
Jau ramiau trečiame kėlinyje žaidę Latvijos krepšininkai siekė išlaikyti saugų atstumą ir tai jiems sekėsi – 65:43.
Baigiantis mačui portugalai sumažino atsilikimą iki 12 taškų – 60:72, tačiau buvo likę mažai laiko sukurti stebuklą.
Latvijos žvaigždė K.Porzingis iš viso per 26 minutes surinko 21 tašką (1/2 dvitaškių, 5/12 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 9 atkovotus kamuolius, 3 rezultatyvius perdavimus, bloką, 5 klaidas, 3 pražangas ir 21 naudingumo balą.
Mačą latviai baigė dešimtyje – be susižeidusio Artūro Žagaro. Tai jau antrasis Latvijos ekipos žaidėjas, negalėjęs padėti komandai – prieš tai mačuose pėdos traumą gavo Andrejus Gražulis.
Latvijos rinktinė: Kristapas Porzingis 21 (1/2 dvit., 5/12 trit., 4/4 baud., 9 atk. kam., 5 kld.), Rolandas Šmitas 15 (6/6 dvit., 7 atk. kam.), Davis Bertanis 14 (3/9 trit.), Dairis Bertanis 11 (3/5 trit.), Arturas Žagaras ir Kristeras Zorikas po 5.
Portugalijos rinktinė: Neemiasas Queta 16 (7/11 dvit., 0/1 trit., 2/4 baud., 7 atk. kam.), Rafaelis Lisboa 17 (3/5 trit.), Travante Williamsas (1/6 trit.) ir Candido Sa po 8, Diogo Gameiro 5.