Lietuvio atsiprašymo plakatą pamatęs D. Schroederis buvo nustebęs, tačiau norėjo ne to

Pirmadienį D.Schroderis sureagavo į lietuvio iškeltą plakatą, kuriame atsiprašoma dėl rasizmo: „Dennisai, mes tave mylime. Nesvarbu, ar tu esi juodaodis ar baltaodis, mūsų širdyse nėra vietos rasizmui. Atsiprašome, jei įžeidėme tave.“
Po rungtynių Vokietijos televizijai krepšininkas aiškino, kad matė tą atsiprašymą, tačiau jis labiau nori, kad nebūtų suasmenintas – jam svarbiau, kad tokių rasistinių išsišokimų apskritai nebūtų.
„Taip, mačiau, tai stipru. Bet tai ne apie mane ar mano asmenybę – tai apie visą pasaulį. Taip daugiau neturėtų būti, neturėtų tokių įvykių būti. Bet džiaugiuosi, kad fanai palaiko. Man daug kas parašė palaikymo žinučių ir labai dėkoju kiekvienam atskirai.“
Vokietijos vyrų krepšinio rinktinė Dennis Schroderis rasizmas
