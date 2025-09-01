Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
SportasKrepšinis

Lietuvio atsiprašymo plakatą pamatęs D. Schroederis buvo nustebęs, tačiau norėjo ne to

2025 m. rugsėjo 1 d. 19:46
Lrytas.lt
Pirmadienį per Didžiosios Britanijos ir Vokietijos rinktinių mačą į rungtynes atėjęs vienas iš lietuvių iškėlė mūsų šalies trispalvę ir plakatą, kuriame atsiprašo vokiečių komandos žvaigždės Denniso Schroederio už mūsų tautiečių rasistinį išsišokimą. Per dvikovą tarp lietuvių ir vokiečių, pasibaigus antram kėliniui, Lietuvos sirgalius užgauliojo Vokietijos rinktinės žvaigždę ir rodė nepadorius gestus – imitavo beždžionę.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmadienį D.Schroderis sureagavo į lietuvio iškeltą plakatą, kuriame atsiprašoma dėl rasizmo: „Dennisai, mes tave mylime. Nesvarbu, ar tu esi juodaodis ar baltaodis, mūsų širdyse nėra vietos rasizmui. Atsiprašome, jei įžeidėme tave.“
Po rungtynių Vokietijos televizijai krepšininkas aiškino, kad matė tą atsiprašymą, tačiau jis labiau nori, kad nebūtų suasmenintas – jam svarbiau, kad tokių rasistinių išsišokimų apskritai nebūtų.
„Taip, mačiau, tai stipru. Bet tai ne apie mane ar mano asmenybę – tai apie visą pasaulį. Taip daugiau neturėtų būti, neturėtų tokių įvykių būti. Bet džiaugiuosi, kad fanai palaiko. Man daug kas parašė palaikymo žinučių ir labai dėkoju kiekvienam atskirai.“
Vokietijos vyrų krepšinio rinktinėDennisas Schroederisrasizmas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.