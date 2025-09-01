Vokiečiai sutriuškino Didžiąją Britaniją 120:57. Tai – pergalė didžiausiu skirtumu Europos krepšinio čempionate XXI amžiuje.
„Geros rungtynės. Įvykdėme savo tikslus, laikėmės žaidybinio plano. Rungtynių pradžioje turėjome problemų leidžiant varžovams atkovoti kamuolius puolime, bet vėliau sutvarkėme tai ir pasiekėme puikią pergalę“, – kuklinosi istorinį amžiaus pasiekimą užfiksavusios Vokietijos laikinasis treneris Alanas Ibrahimagičius.
Tuo metu britų stovykloje – niūrios nuotaikos.
Praėjusiame sezone Klaipėdos „Neptūno“ klube žaidęs Myle'sas Hessonas po sutriuškinimo nuleidęs galvą sunkiai rinko žodžius.
„Sveikinimai jiems (vokiečiams). Kad ir ką jie darė, jie viską darė gerai, jie žaidė velniškai gerai. Didžiulė gėda mums. Žiūrime į priekį, turime tobulėti ir stengtis kada nors pasiekti tokį lygį“, – samprotavo 11 taškų įmetęs 35-erių puolėjas.
Itin nusivylęs rungtynėmis buvo ir Didžiosios Britanijos treneris Marcas Steutelis. Jis tikisi, kad visus šansus žengti į atkrintamąsias jau praradusi komanda kitokį veidą pademonstruos paskutiniajame mače su Juodkalnija.
„Esame nusivylę ir įskaudinti. Turime būti realistai, žaidėme prieš pasaulio čempionus. Bet kuriai komandai išsikelti uždavinį įveikti tokią komandą būtų sunki užduotis. Buvome visiškai sugniuždyti, turime tinkamai sureaguoti po šios nesėkmės.
Vienintelis dalykas, už kurio dar galime laikytis, yra paskutinės rungtynės su Juodkalnija. Turime sužaisti geriau dėl britų sirgalių, kurie atvyko čia ir už mūsų suolo palaiko mūsų komandą iki finalinio švilpuko. Tikimės, kad bent prieš sirgalius galėsime surengti bent kiek profesionalesnį pasirodymą“, – kalbėjo krepšinio specialistas.
Po amžiaus nesėkmės strategas prisiėmė atsakomybę: „Treneris visada prisiima atsakomybę, tą darau ir aš.“
Reabilituotis prieš Juodkalniją tikisi ir M.Hessonas.
„Net ir po tokios gėdos mes vis tiek toliau esame nacionalinės komandos žaidėjai. Eisime į priekį, eisime į kitas rungtynes motyvuoti, stengsimės pasiekti pergalę“, – pridūrė žaidėjas.
Tuo metu Vokietijos krepšinio rinktinė vis dar verčiasi be Tamperės ligoninėje gulinčio ir pilvo skausmus jaučiančio trenerio Alexo Mumbru.
„Kiekvieną dieną palaikome ryšį su treneriu, bendraujame, ruošiame rungtynių planą, bendrausime ir kai grįšime į viešbutį, o dabar pagrindinis mūsų fokusas – mačas su suomiais“, – teigė specialistą vyriausiojo trenerio kėdėje pavaduojantis A.Ibrahimagičius.
