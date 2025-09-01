Lietuvos krepšininkų varžovai – L.Markkanenas ir jo „vilkų gauja“

Lietuvos krepšininkai Tamperėje vykstančiose Europos pirmenybių B grupės varžybose per tris turus pasiekė dvi pergales. Lietuviai nesunkiai nugalėjo Didžiosios Britanijos ir Juodkalnijos komandas, bet trečiajame ture nepasipriešino pasaulio čempionei Vokietijos rinktinei.
Pirmadienį ketvirtosiose rungtynėse Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda susigrums su grupės šeimininke Suomijos rinktine. Suomiai, kaip ir vokiečiai, kol kas žengia be nesėkmių – jie laimėjo tris kartus ir jau užsitikrino kelialapį į aštuntfinalį.
„Vilkų gaujai“, kaip savo šalies krepšinio rinktinę pakrikštijo suomiai (suom. susijengi), sunkiausiai klostėsi pirmosios rungtynės – kaimyninės Švedijos ekipa buvo įveikta tik 93:90. Kitos dvi pergalės pasiektos daug paprasčiau: britai nugalėti 109:79, juodkalniečiai – 85:66.
„Privalėjome laimėti šias trejas rungtynes. Viskas vyksta pagal planą“, – šeštadienį po trečiosios pergalės tvirtino Suomijos rinktinės lyderis Lauri Markkanenas. Suomių planą nulėmė tvarkaraštis: jie trejas pirmąsias rungtynes žaidė su grupės autsaideriais, o pirmadienį ir trečiadienį susitiks su favoritais.
Žaidžia silpnuose klubuose
Kad Suomijos komanda vykdytų planą, praėjusią savaitę daugiausia padarė ne kas kitas, bet L.Markkanenas. jis per praėjusias trejas rungtynes įmetė 28, 43 ir 26 taškus. Vidutiniškai 32,3 taško pelnantis 28 metų suomis rezultatyviausių turnyro žaidėjų lentelėje yra antras ir tik truputį atsilieka nuo slovėno Lukos Dončičiaus, kurio vidurkis – 33 taškai.
Ši statistika nestebina. L.Markkanenas antrąją vietą pagal pelnomus taškus užėmė ir per 2022 metų Europos pirmenybes. Tiesa, tuomet jo vidurkis buvo mažesnis – 27,9 taško.
Suomijos rinktinėje L.Markkanenas yra išskirtinė asmenybė, bet geriau atsiskleisti NBA pirmenybėse jam trukdo nesiliaujančios traumos. Suomis Šiaurės Amerikos profesionalų lygoje ką tik baigė aštuntąjį sezoną, tačiau nė vieną sezoną nežaidė bent 70 rungtynių.
Už Atlanto jis neblogai matomas ir 2023 metais buvo pakviestas į NBA Žvaigždžių rungtynes. Kita vertus, L.Markkanenas visą karjerą atstovavo gana silpnoms komandoms ir dar nežaidė nė vienerių rungtynių atkrintamosiose varžybose. Tiek „Chicago Bulls“ (2017–2021 m.), tiek „Cleveland Cavaliers“ (2021–2022 m.), kuriose puolėjas rungtyniavo anksčiau, tiek „Utah Jazz“, į kurią perėjo 2022 metais, buvo arba NBA autsaiderės, arba, geriausiu atveju, silpnokos vidutiniokės.
L.Markkaneno asmeninės statistikos kreivė aukščiausiai pakilo jam perėjus į „Jazz“. Pirmąjį sezoną šioje komandoje (2022–2023 m.) suomis pelnydavo 25,6 taško. Tačiau praėjusį sezoną jo vidurkis jau buvo gerokai mažesnis – 19 taškų.
Laiko patikrinta sistema
Suomijos rinktinė – ne pirma ir ne vienintelė komanda, kurią sudaro ypatingai aukšto lygio lyderis ir vienuolika dideliu meistriškumu nepasižyminčių krepšininkų. Net ir šiose Europos pirmenybėse Suomijos rinktinė turi „dvynę“ – apie Luką Dončičių suburtą Slovėnijos rinktinę.
Prieš porą dešimtmečių panaši buvo Vokietijos rinktinė, kurios žaidimas sukosi apie Dirką Nowitzkį. Anuomet Vokietijos rinktinę treniravo suomis Henrikas Dettmannas, kuris sukūrė puikiai veikusį žaidimo modelį: maksimaliai panaudojo geriausias D.Nowitzkio savybes ir sudarė sąlygas atsiskleisti šalia lyderio žaidusiems krepšininkams.
Baigęs treniruoti Vokietijos krepšininkus, H.Dettmannas tapo gimtosios šalies rinktinės treneriu ir, užaugus L.Markkanenui, tą patį modelį, atsižvelgęs į žaidėjų asmenines savybes, pritaikė „vilkų gaujai“.
Modelis tiko, nes L.Markkanenas ir D.Nowitzki – panašūs. Nors suomis, kaip ir vokietis, labai aukštas (abiejų ūgis – apie 213 cm), yra greitas ir staigus, gerai varosi kamuolį, pataiko iš toli, moka mesti per varžovo rankas iš vidutinio nuotolio atsilošęs.
Vis dėlto L.Markkanenas nepasiekė D.Nowitzkio lygio, o jo partneriai Suomijos rinktinėje – silpnesni negu buvo D.Nowitzkio bendražygiai Vokietijos rinktinėje.
Jei D.Nowitzkiui amžiaus pradžioje pavyko savo šalies rinktinę dukart nuvesti ant garbės pakylos (vokiečiai tada laimėjo pasaulio pirmenybių bronzą ir Europos pirmenybių sidabrą), tai Suomijos komanda tenkinasi kuklesniais pasiekimais. Prasidėjus L.Markkaneno laikotarpiui, suomiai po kartą pasiekė Europos pirmenybių aštuntfinalį (2017 m.) ir ketvirtfinalį (2022 m.) ir dalyvavo 2023 metų pasaulio pirmenybėse, kuriose užėmė 21-ąją vietą.
Vis dėlto praėjusiose Europos pirmenybėse (2022 m.) užimtą septintąją vietą galima vadinti istoriniu Suomijos krepšinio laimėjimu. Geresnis rezultatas buvo pasiektas tik kartą – 1967 metais Suomijoje vykusiose žemyno pirmenybėse šeimininkai užėmė šeštąją vietą.
Atvyko ir iš Europos, ir iš JAV
„Vilkų gaujoje“ L.Markkanenas apsuptas ne itin aukšto lygio krepšininkais. Tarp kitų Suomijos rinktinės žaidėjų daugiausia pasiekė 25 metų Mikaelis Jantunenas, kuris praėjusį sezoną žaidė „Paris“ komandoje, o vasarą pasirašė sutartį su Stambulo „Fenerbahçe“ klubu.
Šią vasarą per draugiškas rungtynes antras pagal rezultatyvumą buvo Olivier Nkamhoua (praėjusį sezoną žaidė Chemnico „Niners“), bet per Europos pirmenybes dešiniąja L.Markkaneno ranka vėl tapo labiausiai patyręs rinktinės žaidėjas Sasu Salinas (Klužo „U“).
Stipriose nacionalinėse lygose praėjusį sezoną žaidė Alexanderis Madsenas („Lleida“, Ispanija), Eliasas Valtonenas („Granada“, Ispanija), Edonas Maxhuni (Strasbūro SIG, Prancūzija, paskui – Izmyro „Karşıyaka“, Turkija), Jacobas Grandisonas (Salonikų PAOK, Graikija).
Du jauniausi Suomijos rinktinės krepšininkai po Europos pirmenybių keliaus į Ameriką. Miro Little‘as mokosi Kalifornijos universitete Santa Barbaroje, 18-metis Miikka Muurinenas – Kompaso vidurinėje mokykloje (Arizona).
Kelioms kitoms Europos pirmenybėse žaidžiančioms rinktinėms trūksta JAV besimokančių krepšininkų. Tačiau Suomijos krepšinio sąjungai pavyko susitarti su JAV mokyklomis, kad jos išleistų M.Little‘ą ir M.Muurineną prasidėjus mokslo metams.
Dauguma iš šių krepšininkų Europos pirmenybėse jau nėra naujokai. Palyginti su 2022 metų turnyru, „vilkų gaujoje“ pasikeitė tik du žaidėjai – šiais metais rinktinėje debiutuoja M.Muurinenas ir Andre Gustavsonas.
Komandos senbuvis yra ir treneris Lassi Tuovi, kuris iš pradžių labai ilgai buvo H.Dettmanno padėjėjas (nuo 2010 metų), o vyresniajam kolegai nusprendus trauktis, 2022 metais buvo paskirtas vyriausiuoju treneriu.
